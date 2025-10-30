推動「近零碳建築」 賴清德：提升到國家核心戰略層次

為達成2050淨零轉型目標，賴清德在氣候變遷委員會裁示，「近零碳建築」的推動必須從過去的示範推廣，提升到「目標導向」的國家核心戰略層次。總統府提供

為達成2050淨零轉型目標，賴清德總統今天在氣候變遷委員會裁示，「近零碳建築」的推動必須從過去的示範推廣，提升到「目標導向」的國家核心戰略層次。他交付行政團隊三項核心任務，全國中央機關及國營事業在2028年底前完成所轄建築的能效盤點及改善規畫；並請內政部研議制訂2030年、2035年階段性目標與強制性標準規範，引導業者共同升級。

總統府今晚召開國家氣候變遷對策委員會後記者會，發言人郭雅慧轉述賴清德總統的裁示表示，台灣一定要達成2050淨零轉型的國家目標，住商部門，是不可或缺的一環。

他說，我們追求的，不僅僅是建築的節能減碳，更是要為所有人民，打造一個在極端氣候衝擊下，依然能夠安全、舒適、有尊嚴的永續家園。因此，「近零碳建築」的推動，必須從過去的示範推廣，提升到「目標導向」的國家核心戰略層次。

為此，賴清德對行政團隊交付三項核心任務：第一項任務，是從我們最根本的「既有建築」著手，安頓民心。這項工程，將由公部門率先示範。請全國中央機關及國營事業，在2028年底前，完成所轄建築的能效盤點，以及改善規劃，為全國樹立標竿。

同時，我們也要善用市場的力量，來引導民間響應。請內政部研議將建築能效標示，納入不動產租售的必要資訊，讓好的建築由市場彰顯價值，帶動自主更新的良性循環。

他強調，所有的技術與市場革新，最終都必須回到「人」的關懷。因此，請內政部、經濟部、衛福部跨部會合作，將建築安全、節能、以及長照服務整合在一起，讓每一次的整建更新，為不分年齡的國人提升居住品質。

第二項任務，是為台灣的建築產業，擘畫清晰的發展藍圖，引領創新。他請內政部偕同相關部會，加速盤點低碳建材、創新工法與建築智慧化技術，並研議制訂在2030年、2035年的階段性目標與強制性標準規範。同時，也要提出涵蓋法規及誘因的完整方案，引導業者投入創新、共同升級。

第三項任務，是將我們的視野，從單一的建築，提升到整體的國土安全格局。他請內政部，推進「由點到面」的系統性規劃，從個別建築的改造，擴展到整體社區的更新，再最終提升到都市計畫與國土安全的戰略層級。除此之外，我們要廣設都市的綠帶與生態廊道，為城市降溫、為國土吸納衝擊，全面提升台灣城鄉整體的氣候韌性。

賴清德表示，這三項任務，是為台灣的「居住品質」與「國土韌性」，打下關鍵的基礎。內政部推動的近零碳建築，正好跟環境部的空氣品質改善，產生巨大的加乘效果，進而促進國民的健康。在環境永續的基礎上，他針對「國民健康」，也提出兩項裁示：

第一，我們要建構更全面的「國民健康與空氣品質守護機制」。請環境部和衛福部，制定跨部會的「空氣污染與疾病防治國家戰略」，將「預防醫學」的觀念，納入環境政策的核心。同時，我們要深化「科學為本」及「循證治理」的決策模式，強化健康和環境的資料共享，完善風險評估的機制，並且優先應用在高風險族群的辨識與保護上。

他說，過去對於空氣品質，多著重在大型排放源的減量上，今天的報告則顯示，包括汽機車、城市的治理、每天生活上的各種因子、個人的生活習慣，都可能影響國人的健康。請環境部和衛福部，持續加強對社會的溝通與教育。

第二，我們要讓校園擁有良好的空氣品質。他請環境部偕同教育部、經濟部、國科會等部會，跨部會推動「校園空氣品質防護策略」。在校外，我們要嚴格管控鄰近的污染源，也要和地方政府合作，擴大劃設「空氣品質維護區」；在校內，則要建立從監測、通報、到應變的標準作業流程，確保任何突發狀況下，學校都能夠在第一時間，啟動最有效的防護。

最後，賴清德要求行政團隊整合今天會議發言，化為具體可行的政策。「我們一起努力，讓台灣邁向安全與繁榮的永續未來」。

賴清德也在結語中表示，今天的會議，我們從「家」的韌性，談到「人」的健康。這再一次證明，淨零轉型，是我們這一代人，為下一代所打造的 「希望工程」。每一項決定，都是為了讓我們的家園更安全、環境更健康，也讓孩子們的未來，有更多的選擇與可能。

他說，放眼世界，全球的氣候與經貿變化，正掀起前所未有的巨浪，這對所有國家，都是一場嚴峻的考驗。政府會扛起責任，結合所有的力量，讓台灣這艘船能夠破浪前行，更能行穩致遠。

賴清德表示，我們船身的三大支柱：有代表環境永續的「氣候對策」、代表人民福祉的「健康台灣」、以及代表國家安全的「社會韌性」。因應氣候變遷的挑戰，這三大支柱密不可分，必須一體思考、共同發揮作用。

因此，他認為，強化「氣候韌性」的努力，也同時鞏固了「國土安全」與「國民健康」的基礎。唯有將此整合思維，從政府到民間化為共同行動，才能打造出足以應對所有挑戰的「韌性家園」。「這也是我成立這三個委員會的初衷，今天的討論，更印證了這個方向的正確性與迫切性」。

他說，接下來，「國家氣候變遷對策委員會」將與「全社會防衛韌性委員會」協力，針對氣候極端災變、能源安全、以及國土城鄉韌性相互牽連的課題，進行討論，結合社會集體智慧，來應對各類型挑戰。同樣的，淨零與空污的改善，有助於增進國人健康，也請本委員會繼續和「健康台灣推動委員會」協力，進行合作討論，發揮更顯著的效果。

賴清德強調，這條轉型的路，除了政府做前鋒，也需要社會的共識、產業的活力，以及全民的參與。他要邀請產業界、以及社會上的每一分子，大家各司其職，同舟共濟，一起前進。

後天，民間團體將舉行「為氣候而走 打造韌性台灣」的遊行，他歡迎更多國人一起來關注氣候變遷議題。「我們齊心協力，拉滿風帆，共同成就一個與地球共榮、讓人民驕傲的台灣」。

