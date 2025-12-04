推動「醫療新南向」，賴清德：已擴大到10國13中心。（總統府提供）

賴清德總統今天見證臺灣與捷克簽署「合作非洲醫療援助採購計畫」，並表示，這幾年來臺灣醫療服務積極走向國際，包括以「醫療新南向」，在印度、印尼等國家建立醫療合作與人才培訓機制，目前已擴大到「10國13中心」，讓臺灣醫療服務、醫材、生技與智慧醫療能推廣到更多國家，也讓世界更看見臺灣。

賴清德今天上午出席「2025台灣醫療科技展」進行揭幕儀式並參觀展覽，包括大會主席暨立法院長韓國瑜、國科會主委吳誠文、國防部長顧立雄、退輔會主委嚴德發、桃園市長張善政等人，以及多國駐臺代表都共同參與。

今年「台灣醫療科技展」有超過30個國家、近百家海外醫院以及200家海外商會來到臺灣。 賴清德抵達後，首先與現場貴賓一同見證國家生技醫療產業策進會與捷克經濟文化辦事處簽署「臺捷合作非洲醫療援助採購計畫」。

他致詞時表示，生策會所舉辦的「台灣醫療科技展」是亞洲指標性的盛會，也是世界各國了解臺灣醫療服務及科技能量的重要窗口。感謝生策會各屆會長，包括創辦人王金平、會長翁啟惠等夥伴團隊，利用跨領域的醫療生技和科技能量，打造極具國際影響力的平台，讓臺灣在全球健康產業版圖中扮演越來越關鍵的角色。

談及臺灣正處於發展醫療科技產業時期的重要關鍵，他說，這幾年來臺灣醫療科技產業已經打下良好基礎，臺灣不僅醫療水準高，生物科技產業也具有相當規模，更難得的是具備強大的半導體、人工智慧、物聯網、雲端運算及5G通訊等科技產業，強強聯手，打下臺灣持續發展醫療科技產業的基礎。

他強調，政府非常重視該產業，去年他上任，在總統府成立「健康台灣推動委員會」，有計劃地推動智慧醫療、再生醫療及精準醫療，期望透過大家共同努力，政府作為後盾，讓國人更健康、國家更強、世界擁抱臺灣。

在行政院與立法院的合作下，法制層面也越來越健全，賴清德列舉，包括2021年立法院三讀通過《生技醫藥產業發展條例》，及2024年通過《再生醫療法》、《再生醫療製劑條例》，法規的完備進一步推動臺灣醫療科技產業的發展。

他指出，這幾年在政府與產業界共同合作下，臺灣已形成生物醫藥和醫療科技產業聚落，包括政府積極成立國家生技研究園區，推動新竹生技園區，北、中、南都推動生技醫藥或醫療科技產業園區，且串聯起來產生加乘效果，多年來的努力在臺灣醫療科技產業已經落地生根，正蓄勢待發。

他說，政府不僅立足臺灣，也希望布局全球，這幾年來臺灣醫療服務積極走向國際，包括以「醫療新南向」，在印度、印尼、越南、汶萊、菲律賓、泰國、馬來西亞、緬甸等國家，建立醫療合作與人才培訓機制。

賴清德表示，從去年以泰國兼轄寮國，並和菲律賓擴大為「一國雙中心」，再加上新增柬埔寨計畫，已經擴大到「10國13中心」，讓臺灣的醫療服務、醫材、生技與智慧醫療能推廣到更多國家，也讓世界更看見臺灣。

他也提到，生策會已與捷克健康照護機構簽訂合作計畫，將提供經費幫助菲律賓人民提升醫療服務，展現近年來大家共同打拚醫療科技產業的實力，臺灣已有能力走進國際，讓國際社會了解「Taiwan Can Help」的精神，臺灣不僅存在、繼續壯大，也積極走進國際，讓國際社會了解臺灣是國際社會一股正面良善力量。

