推動「長照3.0成果展現」市長高虹安表揚績優長照人員

【警政時報 張家燁／新竹報導】為感謝長照服務夥伴長期陪伴失智失能者及其家庭，新竹市政府衛生局今（23）日在市府大禮堂舉辦「溫暖隨行 感謝有您—114年新竹市績優長照服務人員暨長照服務單位表揚頒獎典禮」，公開表揚21位績優長照服務人員及29家長照服務機構，肯定其在社區照顧與在地安老上的卓越貢獻。市長高虹安親自出席頒獎，向所有長照夥伴表達誠摯感謝。

新竹市政府舉辦「溫暖隨行 感謝有您—114年新竹市績優長照服務人員暨長照服務單位表揚頒獎典禮」，市長 高虹安 與獲獎績優長照服務人員合影，肯定第一線長照夥伴長期付出。（圖/記者張家燁翻攝）

高市長表示，長照服務人員是社區照顧網絡中不可或缺的關鍵角色，需長期投入高度的同理心、耐心與專業，陪伴失智失能者與家庭走過漫長照顧歷程，無論是居家服務、日間照顧、送餐服務或復能支持，皆是協助長輩在熟悉社區中安心生活的重要力量，市府秉持「老幼共好、幸福友善」施政理念，於114年1月1日成立長期照顧管理中心，並持續推動長照3.0，完善社區照顧與醫療銜接體系。

廣告 廣告

高虹安市長於表揚典禮中致詞，感謝長照服務人員以專業與溫暖，陪伴失智失能者及其家庭，落實在地安老目標。（圖/記者張家燁翻攝）

新竹市長期照顧管理中心主任陳淑惠指出，竹市自113年首度辦理績優長照服務人員暨服務單位表揚活動，獲得熱烈回響，今年續辦第二屆，透過表揚制度肯定第一線人員的專業付出與服務價值。今年經多面向評選，共選出21位績優長照服務人員及29家長照服務單位，皆為竹市長照體系中最溫暖且堅實的後盾。目前全市已有200餘家長照服務單位，服務超過7,000個家庭。

表揚典禮現場安排精彩表演，展現長照服務結合社區活力與溫度，為活動增添溫馨歡樂氣氛。（圖/記者張家燁翻攝）

其中，獲獎居家服務員陳小姐分享，自己服務一位獨居且為視障的長輩，透過長照服務介入，定期協助家務整理、陪同採買及就醫，使長輩得以持續獨立生活，也逐漸開朗並願意與鄰里互動，她表示，看見長輩安心的笑容，是持續投入長照工作的最大動力。市府補充，未來將持續擴充長照服務量能、強化人才培育及智慧長照系統，攜手公私部門打造更完善、安心且有溫度的照顧支持網絡。

更多警政時報報導

【獨家】從量子神山變爛尾案？群光電、中研院遭爆公共工程三重失守

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款