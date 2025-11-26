推動400億美元軍備升級 顧立雄：可創4千億產值、9萬工作機會

國防部長顧立雄說明特別預算可望創造4千億產值、9萬個工作機會。 圖：高逸帆/攝

[Newtalk新聞] 總統賴清德昨（25）日投書《華盛頓郵報》拋出後續軍事特別預算額度達400億美元（約1.25兆新台幣），今（26）日於總統府召開記者會進行相關說明，國防部長顧立雄在提到「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」目標之一是帶動經濟效益，包含創造4千億產值、9萬名以上工作機會。

「國防要能夠帶動經濟效益」，顧立雄指出，期程在2026至2033年的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」，預算上限暫匡1兆2,500億元，能讓我們在守護台灣安全同時，推動國家經濟發展，打造非紅供應鏈。

顧立雄提出數據，「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」預算投資，可望創造4千億的經濟產值，以及9萬名以上工作機會。

他也指出，台灣站在第一島鏈與民主世界的前緣，面對霸權挑戰，我們願意也必定會與友盟持續在各層面加強合作。顧立雄強調，國防也會以最嚴謹的態度來編列與執行特別預算，在國會監督下，持續捍衛國土家園、守護人民福祉來努力。

媒體提問時問及，總統宣示的台灣之盾真的能防禦中方對台的密集攻擊，以及這套系統如何跟現在的戰力來整合？顧立雄表示，打造重層綿密防空網有重要的方向，即是導入人工智慧，建立具有快速反應的戰場決策系統，是目前努力方向。

顧立雄指出，現在不管是美製、自製的Sensor to Shooter（感測器到射手），偵測感知器到攔截設備都必須要整合到一起，也就是整合到同樣的戰場管理系統，將相關Sensor與Shooter整合，做好火力協調分配，已經進攔截率是目前努力方向。

顧立雄強調，過去以來已經有基礎，未來再依照總統的政策指導，將「台灣之盾」儘速籌建完成。

