推動AI國家戰略！新加坡政府攜CloudMile，成為ECI計畫策略夥伴
亞洲AI科技公司CloudMile萬里雲近日正式獲新加坡政府數位產業辦公室（Digital Industry Singapore, DISG）指定為國家級 Enterprise Compute Initiative（ECI）計畫的科技顧問夥伴，攜手推動新加坡企業採用人工智慧技術、加速實現企業轉型。
ECI是新加坡政府於2025財政預算案中推出的重點國家計劃，目標透過雲端與人工智慧技術，全面強化企業競爭力、培育技術人才，並支持當地產業的長遠發展。該計劃總預算高達1.5億新加坡幣，由DISG主導，並由新加坡經濟發展局（Singapore Economic Development Board, EDB）、企業發展署（Enterprise Singapore, ESG）以及資通訊媒體發展局（Infocomm Media Development Authority, IMDA）共同成立聯合辦公室，整合新加坡經濟策略、企業數位技術發展等資源，推動數位產業發展。
台灣 AI 實力獲國際肯定
CloudMile萬里雲作為新加坡ECI計畫戰略伙伴，將協助新加坡企業制定AI藍圖、挖掘高潛力應用場景，並共同開發具可行性的AI應用。未來一年，CloudMile萬里雲預計將與超過 50 家新加坡企業合作，透過舉辦AI工作坊、技術諮詢和模型開發，協助企業從AI應用場景發想、模型開發、導入測試到實際部署，全面提升營運效率與創新能力。
CloudMile萬里雲東南亞區域總經理Jeremy Heng表示：「我們很榮幸與DISG合作，協助新加坡企業加速實現 AI 價值。我們自主開發的Generative AI Foundation Framework，能夠幫助企業從需求、驗證、到部署AI應用，兼顧數據隱私與合規，快速落地 AI 成果。」
加速推動AI應用普及，賦能百工百業產業轉型
CloudMile萬里雲在製造、媒體、金融與教育等多個垂直產業擁有豐富的AI導入經驗，日前已擁有超過1400家企業客戶，是台灣具有代表性的AI科技公司之一。此次獲選為新加坡國家級AI推動計劃的戰略夥伴，不僅是 CloudMile萬里雲深耕東南亞市場的重要里程碑，也體現了台灣AI技術實力在國際上的高度認可。
接下來，CloudMile萬里雲將結合新加坡ECI計畫認可之AI技術與實踐框架，加速台灣企業打造具有商業價值的AI Agent應用，並通過工作坊及顧問服務，加速企業營運升級。後續也將以此次參與新加坡AI國家計畫為契機，進一步串連台灣與東南亞的AI生態系合作，協助更多亞太企業實現 AI 轉型與創新應用，樹立「台灣AI技術出海」典範。
關於 CloudMile 萬里雲集團
CloudMile萬里雲集團是亞洲領先人工智慧科技集團，整合 AI、Security 、FinOps 三大核心技術能力，提供橫跨資料治理、雲端營運效率與資安韌性的完整解決方案，協助企業在數位化與 AI 驅動的時代中加速轉型升級。至今已服務海內外超過1400家企業，設立雙總部於台北與新加坡，現於香港、馬來西亞、菲律賓、印尼與越南皆有辦公室。
