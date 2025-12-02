推動AI教育有成 南市程式設計競賽參賽隊伍達662隊





台南市114年度中小學SCRATCH暨AI程式設計競賽，有662隊報名參賽，AI組233隊、SCRATCH組429隊。經過評選，有58隊獲獎，教育局舉辦頒獎典禮表揚。教育局表示，參賽作品水準高，國小組作品兼具流暢動畫與進階互動功能，國中生活應用組將複雜演算法與數據邏輯融入場景設計，獲得評審們肯定。Scratch一般組前2名將代表台南市參與115年全國貓咪盃Scratch程式競賽。

教育局表示，近年來積極推動AI教育有著良好的成果，報名AI組隊伍逐年增加，今年已達233隊。此次競賽Scratch國中小組5組、AI程式設計組8組，總報名隊伍數662隊，SCRATCH組429隊、AI組233隊。今年教育部委託台南市承辦114年度總統盃AI素養爭霸賽，除有主場優勢外，也展現AI教育的投入成果及跨縣市共享AI教育資源。

廣告 廣告

教育局說，SCRATCH組決賽題目具有強烈的文化風情與在地特色，國小動畫組的台灣老街和國小遊戲組的熱蘭遮城，將程式設計與歷史、地理、文化相結合。SCRATCH國小動畫組決賽題目為台灣老街的記憶拼圖，結合台灣傳統文化與時光旅行的奇幻情境，考驗學生的創意、美術和故事鋪陳的完整性。

競賽表現優秀隊伍都有好成績，和順國小獲得SCRATCH國小動畫組第一名，佳里國小獲得SCRATCH國小遊戲組第一名，中信高中在SCRATCH國中生活應用組中獲得第一名。建興國中在AI國中迷宮組拿下第一名，新市國中獲得AI國中魷魚組第一名，開元國小則獲得AI國小魷魚組第一名。

更多新聞推薦

● 春節離島機票 12/9下午6時起開放訂位