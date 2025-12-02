推動AI智慧農業 雲林打造智慧農業校園基地

雲林縣政府農業處以「AI智慧科技引領農業未來」，期望下一代更早接觸科技農業／縣府提供





因應氣候變遷衝擊及農業人口逐年下降、高齡化等挑戰，雲林縣政府農業處以「AI智慧科技引領農業未來」為核心調適策略，積極推動智慧農業技術普及與教育扎根。縣府透過複製智慧農場經驗，將環境感測（IoT）、自動化栽培、智能監控與節水灌溉等技術導入校園與示範場域，讓農業科技從專業場域擴散至教育現場，期望讓下一代更早接觸科技農業並培養跨域能力。

此次計畫特別邀請縣府輔導112至113年智慧農業創新事業補助案場—古坑智農劉允存，分享其自行研發建置的「自動節水灌溉系統」，並結合新湖合作農場「魚菜共生獨立盆水耕模式」的推廣經驗。雙方技術整合後成功打造「潮汐式水耕灌溉系統」，可依照作物生長需求自動調整水位、溶氧及養分供應，提升栽培效率並降低人力負擔，是雲林在地創新智慧農業的重要示範成果。

此套系統目前已導入土庫鎮越港國小智慧教育中心，成為雲林縣智慧農業校園示範基地，未來將作為全縣國中小師生的智慧農業教學及參訪據點。農業處表示，透過建立可觀察、可操作、可學習的智慧農業場域，不僅讓學生了解物聯網、AI運算在農業中的應用，也為雲林培養未來科技農業人才，強化縣內農業創新發展基礎。

縣府農業處表示，114年12月1日在新湖合作農場陳清山理事主席協助下，越港國小於智慧農業示範場域舉辦一場食農教育暨生態對話體驗。陳主席提供草莓苗並透過老師指導學生栽種，孩子們在智能系統的輔助下理解栽培環境的重要性，雙手捧著草莓苗種下希望，也在臉上綻放燦爛笑容。透過活動，師生深刻感受到科技、環境與農業的緊密連結。

此外，縣府農業處強調未來將持續推動「智慧農業×教育場域」的整合策略，期望串聯農會、合作社場、在地智慧農業先行者及學校端力量，擴大智慧農業示範面積與技術應用層級，使雲林不僅是臺灣農業大縣，更是科技農業創新的重要基地，希望透過完整的技術導入、人才培育與跨域合作，讓更多年輕世代認識農業的科技價值，進而投入農業創新，使智慧農業成為驅動雲林未來產業升級的重要力量。

