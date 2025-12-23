推動AI治理 新竹縣2026年成立數位發展處
【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】為因應 AI 技術快速發展及數位治理需求，新竹縣政府積極推動智慧治理與組織升級，將自2026年1月1日起正式成立「數位發展處」，強化縣府整體智慧服務與跨域協作機制。同時於114年12月23日下午在縣府三樓簡報室舉辦「2025新竹縣智慧城鄉論壇—新竹縣未來 AI 發展藍圖：前瞻永續・創新治理」，以論壇形式對外揭示縣府未來 AI 發展方向與智慧治理布局。
新竹縣副縣長陳見賢致詞時表示，新竹縣民平均年齡輕、學歷高，共同生活在這塊土地，對未來有許多期待，為了回應民眾的需求，新竹縣政府不斷精進治理方向，導入AI科技協助，致力打造智慧城市，包含警政、社政、衛政、交通、環保等，都以AI大數據做為施政的參考。
陳見賢也指出，縣府響應AI趨勢，行政處近年舉辦多場AI論壇，邀請全府同仁參與，並逐步將 AI 導入縣政核心，不僅事半功倍，並透過跨局處合作與數據決策，提升公共服務品質與行政效能。
今年新竹縣在財訊雙週刊攜手臺灣智慧城市發展協會及山水民調公司辦理的「2025全台智慧城市大調查」中，榮獲 AI 應用卓越縣市雙獎，充分肯定縣府整合 AI 技術與公共服務的推動成果，也展現跨局處協力與創新治理的實質成效。
此外，縣府於「2026智慧城市創新應用獎」中亦獲獎肯定，「智慧交通—事故改善決策系統化管理，建構更安全的道路環境」獲選為獲獎項目之一，具體呈現 AI 技術在交通安全與城市治理上的實際成效。
陳見賢副縣長也指出，未來成立的數位發展處，將專責統籌縣府資訊系統建設、資安治理、智慧城市推動及便民服務發展，整合縣府數位資源，強化整體智慧治理效能，並與高齡長照處形成跨域協作機制，以更完整的體系回應高齡化社會下的服務需求。
在便民服務推動方面，縣府亦積極導入線上申辦及 MyData 機制，縣長楊文科已於主管會報中指示，各局處凡涉及民眾服務，應優先採用線上申請並結合 MyData，減少民眾重複填寫資料與往返奔波。今年推出的公共托嬰線上登記報名服務，以及敬老津貼補助、敬老禮金補助等線上申辦服務，透過數位化流程簡化申請步驟，提升服務效率與便利性，歡迎民眾踴躍使用。
此次論壇邀集產官學研各界專家學者齊聚一堂，首先舉行「社福數據平台啟動儀式」，象徵新竹縣在社會福利資料整合與數據治理上邁出重要一步。隨後安排多場專題分享，內容涵蓋 AI 防災與城市治理、AI 驅動社福數據應用、生成式 AI 與 Multi-Agent 在政府數位轉型中的應用趨勢，以及新竹縣邁向智慧治理的整體 AI 發展藍圖；並接續進行「新竹縣未來 AI 發展藍圖」圓桌論壇，由產官學研代表共同對談，針對跨局處推動機制、資料治理、政策擴散性及可複製模式等議題深入交流，凝聚發展共識，作為新竹縣未來智慧城市政策規劃與資源布局的重要參考。
縣府表示，面對人口結構變化、交通需求增加、高齡化與照護需求攀升，以及淨零轉型與氣候韌性等多重挑戰，未來將持續以 AI 作為輔助工具，推動具擴散性、可維運、可複製的智慧治理模式，讓科技真正回應民眾需求，成為支持縣政永續發展的重要力量。
