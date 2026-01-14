推動AI眼鏡應用創新 HTC展開VIVE Eagle AI Glasses開發者徵件計畫

記者李鴻典／台北報導

HTC宏達電與財團法人資訊工業策進會共同合作啟動「VIVE Eagle AI Glasses 開發者徵件計畫」，邀開發者、創作者、企業與研究團隊提出以 VIVE Eagle AI 智慧眼鏡為核心的原創應用構想，透過徵選與概念驗證（POC）機制，探索 AI 智慧眼鏡於多元場域中的實際應用可能性，並加速創新應用從概念走向實作與商轉；入選團隊亦有機會獲得 VIVE Eagle AI 智慧眼鏡，以及新台幣 10 萬元獎金。

VIVE Eagle AI Glasses開發者徵件計畫邀開發者、創作者、企業與研究團隊提出以VIVE Eagle AI智慧眼鏡為核心的原創應用構想。（圖／宏達電提供）

日前甫與財團法人資訊工業策進會共同舉辦的「2025 AI Glasses Dev Day 技術開發與產業應用大會」中，HTC 從平台與開發者生態角度出發，分享 AI 智慧眼鏡在互動設計與系統架構上的發展方向。會中指出，AI Glasses 的價值不僅在於硬體規格，而在於能否透過開放式架構整合語音、影像與第一視角情境資訊，並在符合資訊安全與資料保護原則的前提下，支援多元 AI 模型的應用彈性，為開發者與企業提供更具延展性的互動體驗。

會中資策會產業情報研究所（MIC）並分析指出，AI 智慧眼鏡正被視為下一個重要的 AI 互動載體，全球市場規模持續快速成長，預期 2025 年全球出貨量將達約 510 萬台，2030 年更可望接近 3,500 萬台。調查亦顯示，國內消費者對 AI 眼鏡的發展潛力具高度認同，即使目前對產品的理解仍在累積階段，已有超過半數受訪者對無顯示型 AI 眼鏡表達興趣，顯示 AI 眼鏡應用具備持續驗證與拓展的市場空間。

HTC研發團隊於2025 AI Glasses Dev Day技術開發與產業應用大會中展示VIVE Eagle AI商業應用。（圖／宏達電提供）

「VIVE Eagle AI Glasses 開發者徵件計畫」將以實作可行性與應用情境為核心評選重點，鼓勵開發者結合人工智慧、語音互動、影像或空間辨識等技術，提出具備實際使用價值的創新應用。入選團隊除可獲得開發設備與實作資源外，亦有機會參與後續推廣與合作，進一步驗證商業模式與市場潛力。

本次徵選分為初選、複選與最終決選階段，參賽作品從書面提案出發，逐步進入基於 VIVE Eagle SDK 的 POC 實作階段，進一步驗證核心功能與互動體驗。入選初選之團隊可獲得 VIVE Eagle AI 智慧眼鏡作為開發設備；複選入圍作品將有機會獲得媒體曝光與推廣機會；最終完成上架作品優秀者亦將獲得10 萬元獎金激勵。

HTC最新推出的VIVE Eagle AI智慧眼鏡。（圖／宏達電提供）

高通技術公司則宣布第八屆「高通台灣創新競賽」（Qualcomm Innovate in Taiwan Challenge，QITC）正式開始徵件，競賽主題將持續聚焦於邊緣AI，邀台灣新創團隊導入高通強大的Qualcomm Dragonwing™ 與Snapdragon®平台、以及全新的Arduino® UNO Q開發板，打造應用於各式邊緣AI場景的智慧解決方案，開闢通往全球商業化的道路。今年度所有報名參賽團隊將於四月獲邀參加一場專屬工作坊，深入探索如何善用高通尖端的邊緣AI解決方案，並掌握智慧財產權佈局策略，以強化國際競爭力。

高通台灣創新競賽支持新創團隊導入高通多元平台，包括由高通Dragonwing平台驅動的全新Arduino UNO Q開發板，加速AI創新開發。（圖／高通提供）

即日起至2026年3月31日於官方網站受理報名。將分別在2月25日於台南TTA、以及3月3日於台北華南銀行國際會議中心舉辦說明會。屆時QITC計畫負責人Yvie Tai與高通技術團隊將針對QITC賽制與培育計畫及高通各式技術平台詳加解說。歷屆QITC新創校友也將到場進行經驗分享與交流。此外，高通另於4月份邀所有報名本屆QITC的新創團隊參加工作坊，高通團隊將深入介紹高通尖端邊緣AI與運算技術，以及Qualcomm AI Hub 、Arduino UNO Q等多元平台，並分享新創團隊不可或缺的智慧財產權佈局策略。

第八屆「高通台灣創新競賽」聚焦邊緣AI，即日起至3月31日受理報名。（圖／高通提供）

