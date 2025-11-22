推升內需效益最高！卓榮泰：鐵道觀光串連「4種經濟」

「2025富岡鐵道藝術生活節」22日舉辦開幕活動，行政院長卓榮與桃園市長張善政共同，從桃園火車站搭乘藍皮列車前往富岡火車站出席活動。卓榮泰說，推升內需是中央政府在後關稅時代最重要的目標，發展鐵道觀光，串連會展、國際會議、演唱會、國際體育賽事4種經濟，將是推升內需的重要一環。(廖姮玥攝)

「2025富岡鐵道藝術生活節」22日舉辦開幕活動，行政院長卓榮泰與桃園市長張善政共同，從桃園火車站搭乘藍皮列車前往富岡火車站出席活動。卓榮泰說，推升內需是中央政府在後關稅時代最重要的目標，發展鐵道觀光，串連會展、國際會議、演唱會、國際體育賽事4種經濟，將是推升內需的重要一環。

卓榮泰說，車站代表很多文化、很多故事，並舉連續劇為例，表示車站代表著緣分的開始，也是緣分的延伸，另外車站也有種淡淡的離情，但也是一種緣分的開始、生命的延長，未來希望台北跟全國各地都能夠發展出鐵道觀光，並在在明年中央政府的總預算，將「提升內需」當作重大的目標，在後關稅的時代，一定要把內需拉起來，經濟才能夠持續的成長，而推升內需當中很重要的一環，就是發展觀光，希望能夠吸引更多的外國觀光客來到台灣。

廣告 廣告

「2025富岡鐵道藝術生活節」22日舉辦開幕活動，行政院長卓榮與桃園市長張善政共同，從桃園火車站搭乘藍皮列車前往富岡火車站出席活動。卓榮泰說，推升內需是中央政府在後關稅時代最重要的目標，發展鐵道觀光，串連會展、國際會議、演唱會、國際體育賽事4種經濟，將是推升內需的重要一環。(廖姮玥攝)

卓榮泰指出，要用4種方式吸引外國觀光客，第一是「會展經濟」如大型電腦展、第二是「國際會議經濟」如4大社團來台灣召開國際性會議、第三是「演唱會經濟」推廣到各縣市都舉辦，第四是「國際體育賽事經濟，將4個串連起來台灣的觀光產業能夠提升。

卓提到，最佳的串連方式就是鐵道觀光，例如台鐵的各種觀光列車推出鐵道全餐，可吸引國外、國內鐵道迷，來提升鐵道觀光量能，是在高科技產業、生技產業之外，沒有污染、效益最高的拉抬內需方式。卓說，富岡鐵道藝術生活節也可在其他車站嘗試性推動，讓站站都有文化與故事，成為台灣與國際連結重要的一部分；台鐵是台灣最重要、古老的交通工程，如今高鐵、捷運搭乘得多，但台鐵是不可取代的交通事業，希望台鐵能蒸蒸日上，改變體質、提升服務，讓更多人享受鐵道生活。

更多中時新聞網報導

演唱會視線差惹怨氣 消基會籲增補償條款

《誰想當老大》黑幫片喜感爆發

龍蝦爪畸形父 喜迎健康女