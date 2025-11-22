推升內需效益最高！卓榮泰：鐵道觀光串連「4種經濟」
「2025富岡鐵道藝術生活節」22日舉辦開幕活動，行政院長卓榮泰與桃園市長張善政共同，從桃園火車站搭乘藍皮列車前往富岡火車站出席活動。卓榮泰說，推升內需是中央政府在後關稅時代最重要的目標，發展鐵道觀光，串連會展、國際會議、演唱會、國際體育賽事4種經濟，將是推升內需的重要一環。
卓榮泰說，車站代表很多文化、很多故事，並舉連續劇為例，表示車站代表著緣分的開始，也是緣分的延伸，另外車站也有種淡淡的離情，但也是一種緣分的開始、生命的延長，未來希望台北跟全國各地都能夠發展出鐵道觀光，並在在明年中央政府的總預算，將「提升內需」當作重大的目標，在後關稅的時代，一定要把內需拉起來，經濟才能夠持續的成長，而推升內需當中很重要的一環，就是發展觀光，希望能夠吸引更多的外國觀光客來到台灣。
卓榮泰指出，要用4種方式吸引外國觀光客，第一是「會展經濟」如大型電腦展、第二是「國際會議經濟」如4大社團來台灣召開國際性會議、第三是「演唱會經濟」推廣到各縣市都舉辦，第四是「國際體育賽事經濟，將4個串連起來台灣的觀光產業能夠提升。
卓提到，最佳的串連方式就是鐵道觀光，例如台鐵的各種觀光列車推出鐵道全餐，可吸引國外、國內鐵道迷，來提升鐵道觀光量能，是在高科技產業、生技產業之外，沒有污染、效益最高的拉抬內需方式。卓說，富岡鐵道藝術生活節也可在其他車站嘗試性推動，讓站站都有文化與故事，成為台灣與國際連結重要的一部分；台鐵是台灣最重要、古老的交通工程，如今高鐵、捷運搭乘得多，但台鐵是不可取代的交通事業，希望台鐵能蒸蒸日上，改變體質、提升服務，讓更多人享受鐵道生活。
其他人也在看
懷舊時光・鐵道相伴 「2025富岡鐵道藝術生活節」今起登場，集章換NFT再送「舒華酷卡」
【記者羅伯特/桃園報導】桃園市政府文化局今（22）日於桃園富岡車站前廣場及周邊街區舉辦「2025富岡鐵道藝術生 […]民眾日報 ・ 9 小時前
卓榮泰：拜託立院儘快排審院版財劃法 阻止不法行為擴大發生
行政院院會昨通過「財劃法」修正案，以電子公文火速送立法院，盼下週就能付委審查，院長卓榮泰昨天下午也拜會立法院長韓國瑜，針對政院版財劃法及明年度中央政府總預算案等議題交換意見。卓榮泰今日受訪表示，他拜託立法院將這部有共識的院版財劃法儘快排審，而且要迅速的處理，才能阻止一切不法的行為會繼續擴大發生，讓國自由時報 ・ 1 天前
富岡鐵道藝術生活節開幕 張善政：展現鐵道與花海雙重魅力
【互傳媒／記者 謝榮二／桃園 報導】桃園市長張善政今（22）日下午前往楊梅區，出席「2025富岡鐵道藝術生活節互傳媒 ・ 9 小時前
卓榮泰：盼串聯台鐵觀光列車 推升內需、連結國際
（中央社記者葉臻桃園22日電）桃園富岡鐵道藝術生活節今天開幕，行政院長卓榮泰出席時表示，希望串聯台鐵的觀光列車提升鐵道觀光量能、吸引國內外觀光客，推升內需和經濟成長外，也成為台灣跟國際連結的一部分。中央社 ・ 14 小時前
韓國瑜建議各版本財劃法一併處理 民眾黨團：院版送來會退回
立法院會今天預計處理財劃法第十六條之一修正草案，立法院長韓國瑜稍早在朝野協商時建議，是否等行政院版財劃法進到立法院後一併處理？民眾黨團幹事長陳昭姿現場表達不同意，「我們火車已經開走了，不再讓他們補票上車了」。而在協商之前，民進黨團總召黃國昌召開記者強調，若政院版送來立法院，民眾黨團會「退回」。自由時報 ・ 1 天前
卓榮泰赴立院施政報告 (圖)
行政院長卓榮泰（前左2）21日上午赴立法院施政報告並列席備詢，會前接受媒體聯訪，回應有關財劃法修法等議題。中央社 ・ 1 天前
肯定行政院版《財劃法》？張善政喊話需要地方與中央討論
「202富岡鐵道藝術生活節」22日舉辦開幕活動，行政院長卓榮與桃園市長張善政共同從桃園火車站，搭乘藍皮列車前往富岡火車站出席活動，而在登上前列車前面對記者詢問，張善政「對於政院版《財劃法》看法。張善政表示，這個試算金額出來以後，大家會更放心，現在能夠有行政院版，已經往前走了一步，因為行政院稍早的立場是，不打算提行政院版本，有版本有總比沒有好，但是不可能100分。中時新聞網 ・ 13 小時前
「阿嬤我們來玩遊戲」！ 捷警靠童心對話喚醒婦人記憶
一名7旬婦人在捷運府中站走失，獨自在大廳徘徊，台北捷運警察隊獲報趕赴現場，但對方僅能表達自己的名字，無法提供其他身分資訊，捷警靈機一動，以玩遊戲的方式卸下婦人心防，成功引導婦人回想起電話號碼，順利聯繫上家屬，協助返家。台北捷運警察隊第四分隊員警潘品臣、洪振泰擔服巡邏勤務時，接獲通報捷運府中站有婦人迷自由時報 ・ 23 小時前
德國平價連鎖咖啡店崛起 挑戰當地小店生存空間
在德國的大城市，尤其是首都柏林，走幾步路就會有咖啡店。近來主打平價又方便的咖啡連鎖店崛起，利用機器煮咖啡，以外帶為主，店裡座位也不多。這樣的經營方式雖然抓住不少上班族和遊客的需求，但是也遭到批評，會排擠當地小型咖啡店的生存空間。公視新聞網 ・ 1 天前
氣喊「日本意欲何為」 中國外交部：高市早苗想發展中日關係就收回言論
日本首相高市早苗表態台灣有事就是日本有事，讓中國氣炸，連日來動作頻頻，不過，高市早苗今（21）日強調，對於中日戰略互惠的整體方向，「立場沒有任何改變」。對此，中國外交部大嗆，真心想發展中日戰略互惠關係，就立即收回錯誤言論，國際社會應該關注日本到底意欲何為？三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
院版財劃法拍板立馬與韓國瑜見面 談了什麼卓榮泰全說了
行政院長卓榮泰今（21日）上午出席立法院施政報告並備詢前，被問到有關院版《財劃法》在昨天拜會立法院長韓國瑜時有沒有表態？卓榮泰表示，他是拜託立法院將這部有共識的院版《財政收支劃分法》儘快的排審，而且要迅速的處理，才能阻止一切不法的行為會繼續的擴大發生，這樣才能讓國家能夠永續、財政能夠健全。中時新聞網 ・ 1 天前
刺激內需市場 行政院射4箭拚觀光
政府將「刺激內需」列為施政重點，擴大觀光則是其中關鍵策略。行政院長卓榮泰指出，政府將透過舉辦大型會展、國際會議、演唱會經濟、國際賽事等四大面向著手，吸引更多外國觀光客來台。 行政院長卓榮泰22日出席「富岡鐵道藝術節」開幕活動。他致詞時指出，政府明年度總預算以「推升內需」為核心目標，面對後關稅時代，必須強化內需動能，才能帶動經濟持續成長，而擴大觀光正是關鍵策略之一。 行政院祭出四大面向發展觀光，卓榮泰說：『(原音)我們希望能夠吸引更多的外國觀光客來到台灣。我們想用四種方式吸引外國觀光客，一個是會展經濟，大型的電腦展，這種會展的經濟。第二個是國際會議經濟，四大社團來台灣召開國際性會議。第三種是演唱會經濟，像高雄現在有時候粉紅，有時候藍這樣子，演唱會經濟在台灣每個縣市都可以辦。第四個是國際體育賽事，這四個串聯起來，將我們的觀光是一個產業能夠提升。』 鐵道經濟也是推廣台灣觀光的重要一環。卓榮泰說，台鐵推出多個觀光列車，若能整合行銷，形成鐵道觀光一條龍，將有機會吸引國內外鐵道迷，提升整體觀光量能。 他期盼「富岡鐵道藝術節」模式能逐步推廣，讓台灣每座車站都能說出在地故事。台鐵是台灣最重要、歷史最悠中央廣播電台 ・ 15 小時前
北捷萬大線會呼吸的車站 曝光
橫跨雙北的台北捷運萬大線第1期工程，截至10月底施工進度已達82％，「會呼吸的車站」永和永平國小站也搶先曝光，全線正陸續鋪設軌道、施作車站連通道、出入口結構，預計民國116年完工，通車後中正紀念堂至新北市中和高中只要14分鐘，大幅縮短台北市萬華及新北市中永和、土城與雙北核心區交通時間。中時新聞網 ・ 1 天前
2025富岡鐵道藝術生活節懷舊鐵道再現風華 藍皮列車載回富岡故事
【記者 李宏燁／桃園 報導】臺鐵公司與桃園市政府文化局合作的「2025 富岡鐵道藝術生活節」，於11月22日在台灣好報 ・ 10 小時前
台鐵藍皮解憂號進站 (圖)
行政院長卓榮泰22日下午在桃園市長張善政陪同下，至楊梅出席富岡鐵道藝術生活節開幕活動，兩人在台鐵桃園車站搭乘「藍皮解憂號」至富岡車站，不少鐵道迷也在月台上捕捉火車進站時的畫面。中央社 ・ 14 小時前
影》富岡鐵道藝術生活節開幕 藍皮解憂號帶民眾穿懷舊時光
「2025 富岡鐵道藝術生活節」22日開幕活動，行政院長卓榮泰與桃園市長張善政共同搭乘「藍皮解憂號」自桃園站出發到富岡火車站為活動揭開序幕。張善政表示，富岡鐵道藝術生活節從今年開始一年舉辦一次，讓鐵道迷一睹為快。卓榮泰感謝，富岡機廠的同仁們，將火車保管的很好，讓旅客平安、安全的運送到每個地方。中時新聞網 ・ 14 小時前
張善政強敵現身？ 媒體人爆鄭文燦回鍋參選
行政院會通過院版財劃法，但地方試算金額遲遲不公布，桃園市長張善政呼籲，政院要虛心接受意見並檢討。而至於民進黨要派誰挑戰張善政，現在媒體人吳子嘉爆料，前桃園市長鄭文燦有意代表民進黨回鍋參選，不過鄭文燦本人則透過同黨議員回應，自己心如止水，沒有選舉規劃。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
綠盼「花蓮加碼普發現金」 徐榛蔚：縣府重視財政紀律
針對中央普發現金1萬元，民進黨籍花蓮縣議員張美慧呼籲，縣府也要再加碼1萬，更舉出實例，在115年度預算書中，像是農會產銷班，就從40萬元增加到6百萬元，還有「夏戀嘉年華」預算，也較今年增加1千萬元，質...華視 ・ 13 小時前
獨家》錯愕！ 華信班機飛金門「突折返」 機長廣播：訊號異常
21號下午，華信航空一架從松山飛往金門的班機，在飛行半個小時左右，機長突然廣播「飛機訊號異常」必須折返松山機場，導致旅客行程大亂，雖然航空公司第一時間送上餐點慰問，但由於機上許多乘客，都是預計從金門搭乘小三通到廈門旅遊，除了船票可以退費之外，旅館以及其他行程都只能自行認賠。 #華信航空#折返#訊號異常東森新聞影音 ・ 1 天前
郵輪公司開新航程"高雄直航菲律賓" 6天就能玩遍兩國
民視新聞／綜合報導郵輪公司旗下的新郵輪，停靠高雄港旅運中心，在船上舉辦首航記者會，宣布開啟高雄直航菲律賓的新航程，成為目前全台唯一從南台灣出發的郵輪品牌，旅客只需要6天5夜，就可玩遍兩個國家三個城市。民視 ・ 1 天前