推卸破壞我海纜罪行後 中國海警船再度襲擾金門水域

強烈冷氣團過境，金門海域風浪極差，中國海警卻無視航行安全，編隊突襲金門禁止限制水域，在海巡署採「一對一」併航監控，並以中、英文無線電廣播嚴正警告、強制驅離後，最終成功迫使中方船隻退出我方限制水域。

海巡署金馬澎分署所轄第十二巡防區今日(25日)下午2時30分許偵獲中國海警船於大膽西方禁止限制水域外有編隊情事，便立即調派巡防艇前往預置部署。下午3時，中國海警「14605」、「14606」及「14609」等3艘船採「一路縱隊」模式，自大膽南方水域航入金門禁止限制水域，海巡署預置之3艘巡防艇立即趨前採「一對一」併航監控，拒止其持續深入我方水域，同時透過中、英文無線電廣播，嚴正告知其行為已嚴重破壞區域和平穩定，影響海域航行安全，要求立即轉向。在海巡全力應對下，中國海警船編隊最終於下午4時12分航出金門限制水域。

海巡署強力譴責中國海警在海象極差的狀況下還執意編隊侵擾，是不專業、不理性的行為，罔顧航行安全，造成過往船舶極大航行風險。

海巡署也強調，守護我禁止限制水域、維護國家主權是海巡的責任與使命，不論天候海象或任何情勢變遷，海巡單位均全天候保持高強度監控及應對能量，並秉持堅定的執法立場，捍衛國家主權、確保國家安全。