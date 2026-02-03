推吸菸室卡關 北市批法規過時

今年迪化年貨大街出入口均設有禁菸告示牌，標示禁菸時段及禁菸街區地圖。（孫敬攝）

台北市政府推動「禁菸城市」，率先以迪化年貨大街作為示範點，市府研擬在戶外設立密閉式吸菸室，不過，中央以《菸害防制法》打回票，認定密閉空間為室內即不得吸菸。北市研考會主委殷瑋3日表示，法規要能變通、考量需求，限制在特定場所內設置吸菸室的規定恐怕已經過時，市府將持續向中央溝通。

去年迪化年貨大街推動禁菸，今年範圍比去年更廣，市府原擬在大稻埕碼頭設吸菸區，殷瑋前往迪化街觀察市民配合禁菸成效極高，標示也更趨明確，包括入口處大型告示、商圈燈箱旁警語及地上黃色禁菸地貼。

殷瑋表示，北市府已要求產發局、商業處、衛生局、環保局及警察局等單位加強迪化年貨大街非吸菸區稽查，除了透過QR Code地圖提供禁菸範圍資訊，也將增加稽查人員。

他指出，市府曾向中央提議參考日本大阪模式，在戶外設置獨立、密閉的吸菸室，讓菸民跟不吸菸者分流，打造無菸商圈，但中央認定只要是「密閉空間」即屬室內，依法室內吸菸室僅限於旅館、商場、餐廳及酒吧等地，以致無法在戶外設置密閉式吸菸室。

殷瑋認為，隨著時代改變，《菸害防制法》已有20年沒有修法，市府希望透過完整配套，讓吸菸者與非吸菸者相處能夠和睦、互相尊重，會持續思考各種方法，將政策做到最好。

衛福部國健署回應，尊重地方政府依城市發展特性與民意需求，嘗試透過不同形式進行吸菸與禁菸空間管理與安排。惟相關規畫仍應兼顧法規適用性、管理能量及實際執行可行性，將持續蒐集地方、國際的實務經驗和作法與社會各界意見進行整體評估。