推單車擋車流！ 國中生護身障者過馬路 暖舉感動網友

高雄有駕駛行經鳳山區中山東路時，看到眼前一幕，直呼好感動，只見一名行動不便的男子，用手撐起身體過馬路，但走到一半已經綠燈了，有國中生看到，趕快牽著腳踏車走在旁邊陪伴，還不時左右看來車，影片在網路瘋傳，江同學沒想到會引起討論，有點害羞，他說當下擔心阿伯會有危險，就趕快過去陪他過馬路，也很感謝其他車輛，都停下來讓他們過，校方也表揚同學的善舉。

前方號誌已經綠燈了，駕駛停車下來，紀錄眼前這一幕，直呼很感動，只見一名行動不便的男子，用手撐起身體慢慢過馬路，旁邊一位國中生，牽著腳踏車一路護送，還不時左右看看來車，謝謝用路人讓他們先過去，影片在網路瘋傳，大讚這位孩子很有愛心，幾小時就破萬按讚及轉發。

國中生江同學說：「那時候剩10幾秒，對向車子就要綠燈了，我就想說，那個阿伯那樣會不會被撞到，所以我就把車停下來，然後牽在他的旁邊，跟著他走到分隔島那邊，很感謝那些車子，停下來(讓我們過)。」

高雄這位國中生江同學，日行一善，沒想到會引起討論有點害羞，他說當天是騎腳踏車經過時，發現阿伯行動不便要過馬路，眼看就要紅燈了，但他還在路中間，馬路很大車子很多，擔心阿伯安全，所以馬上牽著腳踏車陪同幫忙，阿伯也很親切，問他吃飯了沒。

民眾說：「讚，要給他鼓勵。」民眾說：「當然很危險啊，他其實可以推輪椅吧。」國中校長林季玲說：「這個善行，應該要好好的表揚這位同學，發自內心的善意跟善念。」心中善念，在當下做出最溫暖的選擇，國中生的暖舉，讓無數網友瞬間紅了眼眶。

