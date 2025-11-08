推國旅賴清德喊「人民有錢有閒」 謝寒冰嘆：史上最缺同理心總統
ITF台北國際旅展7日開幕，總統賴清德致詞時表示，要組「觀光國家隊」發展國旅，他並指出，「人民有錢有閒」，接下來就要引導到觀光旅遊。對此，資深媒體人謝寒冰直言，「這應該是中華民國史上最缺乏同理心的總統，沒有之一！」
賴清德表示，要發展國旅三大優勢，首先是國人放假時間變多，今年開始有9次連假共33天。其次是台灣經濟成長過程中，政府做了很多社會投資，如0至6歲國家養、高中職免學費、私立大學學費補助每年3.5萬元、長照3.0如火如荼展開，過去家庭有錢要先吃飯、教育及醫療等，現在這些問題社會制度有一定程度解決，且還持續減稅，省下來的稅金國人可自由運用就可去旅遊。最後則是行政院已要求勞動部幫忙，開放移工協助旅宿業人力問題。
賴清德說，有時間又有錢了，旅遊就是一個項目，人民有錢有閒要引導到觀光。他坦言國旅仍有很大挑戰，若觀光品質差不多、花的費用差不多，國人可能優先選擇出國，上述三大優勢也很適合國外旅遊推動，去年赴日旅遊6百多萬人次，因交通費用便宜、路網頻繁，接下來要做到大家一起組成國家隊來推動觀光。
謝寒冰今天在臉書上發文表示，賴清德喊「人民有錢有閒」快去國旅，還說國旅現在有三大優勢，「這應該是中華民國史上最缺乏同理心的總統，沒有之一！」
