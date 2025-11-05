推土機自撞墜百米溪谷 起火燃燒駕駛當場身亡

救難人員在溪谷底找到墜谷後起火燃燒的推土機。（圖／翻攝畫面）





台8線中橫公路今（5）日下午在169.7公里處發生一起意外。一位林姓工人駕駛推土機，沿秀林鄉富世村台8線東向西準備要到中橫公路147公里去清除坍方落石，但行徑間不慎擦撞到右側山壁，之後又衝撞對向護欄，最後連人帶推土機摔下深約100公尺的溪谷底下。

花蓮縣消防局獲報後出動救難人員趕往現場，垂降到溪谷底下後發現推土機墜落後起火燃燒，林男已經明顯死亡，於下午4點25分將林男遺體吊掛上路面，意外的詳細發生原因還有待警方進一步釐清。

