推在地扎根計畫 竹縣府助弱勢就業脫貧

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為協助弱勢家庭提升就業能力，並逐步邁向經濟自立，新竹縣政府推動「在地扎根・翻轉脫貧」社區產業合作計畫，結合社區力量與在地產業資源，透過多元課程與實務體驗，陪伴低收及中低收入戶家庭開創脫貧新契機。

社會處表示，今年以「社區共學」與「在地就業」為兩大主軸，將農產加工、體驗行銷等在地特色產業融入課程設計，並於4月11日及4月18日辦理兩場次活動，引導民眾認識社區產業的多元面貌與發展潛力，同時串聯在地協會與店家共同創造就業機會，逐步協助家庭穩定就業。

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活動以設籍新竹縣之低收及中低收入戶為主要對象，並優先邀請參與「兒童及少年未來教育與發展帳戶」、「希望存摺投資方案」及「社勞政聯合促進就業服務計畫」之家戶參加，兩梯次共計70人次，期望透過親子共同學習與實作，提升技能並促進家庭互動。

社會處指出，透過實際參與社區產業，不僅能拓展家戶視野，也有助於建立自信與就業動機。未來將持續深化與社區合作，導入更多元培力課程與實習機會，讓弱勢家庭在穩定收入之外，也能感受到社會支持與自我價值的提升。





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