推多元文化嘉年華活動 平鎮、義民圖書分館帶民眾認識東南亞生活

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市立圖書館平鎮分館、義民分館共同推出「Let’s Go多元文化嘉年華」系列活動，透過閱讀延伸、文化體驗、互動學習，推出「敲筋－來自泰北的身體療癒生活」等課程，希望帶領民眾走進不同族群的生活日常。

「印尼光影物語：皮影戲×文化×舞蹈」吸引許多小朋友(記者周敏鴻攝)

系列活動中的「印尼光影物語：皮影戲×文化×舞蹈」已於17日登場，透過印尼傳統皮影戲表演、文化故事分享、舞蹈欣賞，以及皮影偶手作體驗，讓民眾在感受印尼藝術之美，民眾說，他們多是首次接觸印尼皮影戲，透過實際操作後，更能讓大小朋友產生對異國文化的興趣，感受印尼的技藝細膩與文化內涵。

後續還有多場系列活動，都是於週六下午2點舉辦，義民分館部分，3月7日推出「越南春節與元宵節：文化意義與節慶習俗大解密」，解析越南重要年節的文化內涵與生活價值；平鎮分館部分，則有2月7日的「敲筋－來自泰北的身體療癒生活」、3月15日的「泰味・泰文化：從料理看見多元的泰國」，分別介紹泰北的療癒智慧、從飲食文化來呈現泰國多元族群的生活樣貌。

