推女兒接棒選中正萬華市議員？ 青山宮合照應曉薇將應佳妤往中間推

台北市議員應曉薇女兒應佳妤。翻攝應佳妤threads。



記者周志豪／台北報導

迎戰2026台北市中正萬華區市議員選舉，國民黨市議員應曉薇因涉京華城案遭黨停權，爭取黨提名連任有變數，傳將推女兒應佳妤以無黨籍身分接棒參選。下午在艋舺青山宮活動上，應曉薇還將女兒往中央推，態度引發聯想。

繼日前表態選或不選都準備好了，應佳妤今天受訪時，被問到是否與國民黨合作，也再度表達「都有可能」。至於有無跟民眾黨聯絡？應佳妤則說，就是很友好啊，大家都是好朋友。

對於表態不排除參選市議員後，面對輿論是否壓力大？應佳妤回應，不會，對網軍或側翼就是一笑置之。

廣告 廣告

至於別KP徽章是否暗示之後可能加入民眾黨？應佳妤則澄清，「沒有啦」，別那個徽章只是因為媽媽被收押期間，小草與支持者們伸出援手，給我們加油打氣，所以就是不分黨派的感謝他們，僅此而已。

應佳妤表示，這幾天就是青山宮靈安尊王的繞境日，帶著最真心心態與大家一起參與祈福祈願，希望靈安尊王保佑萬華所有居民平安順遂。

今天在青山宮祭典開始前，國民黨主席鄭麗文先在宮外對信徒致詞，黨籍台北市中正萬華區市議員鍾小平、應曉薇、吳志剛與郭昭巖均站在周邊，有意爭取國民黨提名參選的罷綠委吳沛憶領銜人李孝亮也站在最右側。

引人側目的是，鄭麗文致詞時，應曉薇原站在鄭左後面，但最後合影時，卻主動走到最左側，並將女兒應佳妤往中間推，動作引發聯想。

更多太報報導

藍北市黨部黨權更迭 2026松信、士北市議員新人參選空間將重新盤整

拚2026縣市議員選舉 國民黨：「N+1」制度、青年新人加權百分百「不會倒退嚕」

透露女兒想當法官 「全民岳母」應曉薇澄清：應佳妤沒有從政意願