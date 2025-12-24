推寵物車進綠美圖美術館遭勸離 婦人失控狂咆哮

中部中心 ／ 台中綜合報導

台中綠美圖才剛開幕不久，卻有婦人拖著寵物車，試圖帶著寵物進入一樓大廳，和館方人員大聲咆哮。婦人表示，有先電話詢問，綠美圖一樓大廳只要寵物不落地是可以進來的，但當時婦人進入的地方已經來到美術館場域，因此才會被館方人員勸離，衍生誤會。





館方表示綠美圖的一樓大廳寵物若不落地可以進入 但不包含美術館及圖書館的場域。（圖／民視新聞）





婦人氣噗噗，說自己有打電話問過，寵物不落地可以進到綠美圖一樓大廳，拿出手機電話紀錄，要工作人員看清楚，但婦人大聲咆哮，在幽靜的場館內迴盪出現回音，引發旁人側目，最後婦人推著寵物車氣噗噗離開，其實婦人不是在綠美圖一樓，而是已經進到市立美術館一樓。

台中綠美圖才剛開幕不久建築採共構設計結合美術館及圖書館。（圖／民視新聞）









館方表示，綠美圖在中央公園附近，為了體恤養寵物的民眾，因此在綠美圖的一樓大廳，原則上只要寵物不落地都可以進館，但美術館和圖書館的場域部分，都不行。12月13日才開幕的綠美圖，共構結合台中市立美術館和圖書館，吸引大批遊客和市民造訪，館方說，未來會增加告示，在寵物不落地的前提下，哪裡可以進入哪裡禁止會寫的更清楚，也請民眾多多配合。





