推崇陸領導人還批馬英九「最沒用」！國民黨開鍘陸配中常委何鷹鷺

國民黨中常委、同時也兼具陸配身分的何鷹鷺，日前在抖音上自拍影片，公然批評前總統馬英九是「最沒用的一個人」，甚至還穿著前大陸國家主席毛澤東的衣服大喊「早日統一」，引發極大爭議。對此，國民黨考紀會今（18）日召開會議決議，將停止何鷹鷺黨職處分。

國民黨表示，近日中常委何鷹鷺女士以個人名義在抖音平台開設帳號，拍攝影片內容明顯涉及推崇中共領導人、宣揚「祖國懷抱」、「早日統一」等言論，引發外界議論。

國民黨指出，為嚴明黨紀，並正視聽，中央考紀會今日召開第28屆第1次臨時委員會議，經考紀委員臨時提案，依黨員違反黨紀處分規程第15條之規定，通過予以何鷹鷺停止黨職處分。

據悉，何鷹鷺日前在抖音影片上，穿著印有毛澤東的上衣大喊，「這是毛主席教導我們要為人民服務」，並稱說，「希望早日讓台灣，回到祖國的懷抱，早日統一，這就是我的宗旨，我的責任」。

此外，何鷹鷺又痛罵台灣只是「屁股大的一個地方」，還宣稱自己有祖國靠山無所畏懼，甚至還砲轟前總統馬英九是「最沒用的一個人」。

影片一出，引發輿論嘩然，考紀會甚至主動聯繫何鷹鷺，希望她先將影片暫時撤下。不過何鷹鷺自認沒錯，並表示黨中央擔心此事會影響到黨，但她認為不會造成影響。

