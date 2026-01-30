推帶狀皰疹疫苗補助 林國漳提2大方案助弱勢 5

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／宜蘭報導

根據統計，帶狀皰疹（俗稱皮蛇）是宜蘭長者健康的隱形殺手，每3個人就有1人可能感染，猶如電擊、火燒般的長年劇痛，往往造成家庭沉重照護負擔。對此，宜蘭縣長參選人林國漳攜手宜蘭縣議會民進黨團總召陳文昌、宜蘭縣議員林佩螢、謝燦輝、吳宏謀和林麗，並邀請醫師黃建財於今（30）日正式發表「『蛇』麼都不怕」健康計畫，承諾當選後將編列專款補助帶狀皰疹疫苗，重點照顧經濟弱勢與高風險族群，讓宜蘭長輩不再因疫苗施打費昂貴而卻步。

林國漳指出，目前市面上帶狀皰疹疫苗每劑價格不菲，對許多家庭來說是一筆不小的開銷。為了減輕縣民負擔，他提出2項補貼方案。第一、「弱勢族群百分百守護」，針對低收、中低收入戶及55歲以上原住民，縣府將全額補助疫苗費用，讓最需要的家庭不再為醫藥費發愁，確保弱勢長輩享有同等的健康權利。

第二、「65歲以上長者補貼」，設籍宜蘭縣65歲以上長者，接種疫苗由縣府定額補助3000元。林國漳強調，「補助將以慢性病患者等高風險族群為優先，精準保護最脆弱的長輩」。

林國漳也提到，據統計國人一生中感染帶狀皰疹的機率超過30%，引發的神經痛常令長者生活品質崩潰。然而，目前國內接種率極低，不到10%，仍有極大的提升空間。他進一步分析，高風險族群不僅更易感染，症狀通常更嚴重且疼痛感更強，後續引發的長期神經痛及醫療支出更是驚人。

因此，林國漳設定「4年疫苗施打涵蓋率30%以上」為施政目標。在縣府預算有限的情況下，他堅持「預防重於治療」，透過精準補貼優先照顧弱勢及高風險長者，避免未來耗費更龐大的醫療資源。

林國漳強調，這項計畫秉持「專業精算、精準照顧」的精神，規畫在 4 年內投入1.56億元 預算，預計為全縣3.16萬名長者提供疫苗補助。

「這筆預算不只是補貼，更是一項具備長遠效益的健康投資。」林國漳強調，透過前端的疫苗保護，能有效降低長者進入急診與長期門診的機率，並減輕家庭在照護上的勞心勞力。他承諾，當選後將以紮實的縣政規劃，讓宜蘭長輩活得健康、活得尊嚴，讓宜蘭成為一個讓長者安心踏實生活的溫暖家園。

