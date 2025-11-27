推廣共學計畫流量變現金 婦人被騙50萬元警逮2詐欺車手送辦

cnews204251127a19

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

詐騙態樣層出不窮，嘉義縣中埔警分局員警，近期偵破不肖詐團，假藉投資「海外共學計畫」詐財案。中埔警分局表示，1名女被害人於臉書社群網路平臺，瀏覽點擊廣告貼文，並加入假網站FlowDot註冊會員，詐欺集團則不斷以話術，慫恿誘騙被害人加入所謂的「海外共學計畫」，聲稱透過協助推廣影片上架，即可將獲得流量變換現金。最後被害人被騙走了50萬元，報警後則循線逮獲面交車手與監控車手等2人。

中埔警分局表示，詐團成員要求被害人繳交「推廣成本」；被害人不疑有他，以面交方式交出了新台幣50萬元「推廣成本」，但卻未獲得收益而驚覺有異。員警獲報後立即成立專案小組，由被害人與詐欺集團，相約再面交80萬元，員警則分別前往現場埋伏守候，當場查獲港籍面交車手並同步攔查逮捕1名監控手，查扣80萬元、流量計畫營業所得稅、高鐵票票根、工作手機、車輛、護照及不法所得約新台幣6300元等。全案訊後依詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌移送偵辦。

嘉義縣警局表示，在打擊詐欺犯罪部分，今年已執行3波全國同步打擊詐欺行動專案，1至10月份查緝集團詐欺成效，共查獲詐欺集217團1284人，查扣不法利得總值2億1910萬5185元。攔阻詐欺件數部分，統計1至10月份則有149件、8404萬124元，較去年同期增加了14件、631萬568元。

縣警局指出，在詐欺犯罪發生趨勢部分，根據打詐儀錶板分析，嘉義縣今年10月份詐欺案件受理數218件，財損金額新台幣2697萬237元，與9月份數據相比較，受理件數增加13件（+6.34％）、財損金額減少3156萬4398（-53.92％）；另外以行政區統計，民雄鄉（31件）、水上鄉（23件）、朴子市（22件）、太保市（22件）、中埔鄉（16件）為高發地區。

以詐騙手法分析，則以「網路購物詐騙」詐騙計89件最多（占40.82%）、「假交友（投資詐財）」詐騙計21件次之（占9.63％）、「色情應召詐財」詐騙計19件再次之（占8.71％），網路購物詐騙案件，已有明顯竄升趨勢，位居高發案類冠軍。但投資詐騙（含假交友投資）在財損部分，依然位居各類手法首位，占財損總額64.01％。

嘉義縣警局長李權哲提醒，近期已有詐騙集團，利用普發現金1萬元消息，寄發假簡訊或提供連結，誘騙民眾填寫個資或盜取個人帳戶資料。民眾務必慎防小心，如有可疑訊息應立即撥打165或110查證。警方除持續積極查緝車手、水房，並溯源追查核心成員、瓦解詐欺集團外，亦將加強與轄內金融機構、民間企業、社團、宗教團體、社區組織合作，共同防禦詐欺犯罪。整合最新反詐資訊，針對不同族群進行識詐宣導，加強民眾識詐知能，守護縣民財產安全。

照片來源：嘉義縣警方提供

