推廣台灣星級旅館 觀光署推出「收藏星級・閃耀旅途」抽獎活動

為了推廣台灣星級旅館，觀光署今天(7日)啟動為期半年的「收藏星級・閃耀旅途」抽獎活動並發表「星享生活」專刊，同時邀請旅居台灣多年的KOL「英國奶奶」分享台灣星級旅館與英國住宿文化的差異。

觀光署7日表示，截至2025年底，全台共有161家取得星級認證的旅館，包括46家觀光旅館、115家一般旅館，而且超過8成8的旅館都在3星級以上，其中63家是3星級、29家4星級、48家5星級、還有2家榮獲最高等級的卓越5星級肯定。

觀光署指出，這些星級旅館總計可提供2萬6,741間房，而且超過半數的房間是五星級或卓越五星級。為了展現這些星級旅館的魅力，觀光署特別自即日起到6月底舉辦「收藏星級・閃耀旅途」抽獎活動，鼓勵海內外的遊客到活動網站製作屬於自己的數位明信片，並將旅途中的感動與回憶收藏起來，完成後送出即可參加抽獎。同時，若在6月底之前入住星級旅館且完成發票登錄，還可加碼參加「星級發票限定大獎」，讓安心住宿延伸成一份值得期待的旅途驚喜。

此外，觀光署還邀請來台已10多年的Youtuber「英國奶奶」Amy分享她及家人入住台灣星級旅館的體驗。她說自己感到安心、覺得非常乾淨、很新、很舒服，有種回到家的感覺，而且非常貼心，尤其國外很少看到可以泡溫泉的飯店，而最棒的則是早餐。Amy說：『(原音)我覺得最棒的就是它們的早餐，就是早餐可能在國外是另外一個價錢，可是在台灣，我覺得它們就是「含早餐」；然後我覺得它們的早餐很豐富，有西餐、還有中餐，都是Buffet，所以我覺得好棒，我覺得台灣這一塊真的是很棒，國外可能…對，就沒有了！』

不僅如此，觀光署同時攜手ToGo泛遊情報雜誌，推出全新的星級旅館指南「星享生活」專刊。旅遊作家溫士凱表示，這是一本有溫度的指南，強調慢一點，剛剛好；不追快、不趕路，美好生活從「星」開始，而且讓你想前往北部的城市、中部的山海、或前往南部度假、到東部慢活，都有跡可循，還可從中看到台灣的旅宿業者是多麼用心在經營。