推廣台語閱讀與文學交流 周蘇宗蒞臨高市圖苓雅分館分享創作心路
為推廣台語閱讀風氣與促進文學交流，高雄市立圖書館苓雅分館近日特別邀請台語作家周蘇宗老師蒞臨，舉辦書籍創作分享講座；活動中，周老師分享其著作《觀音》與《風吹》，以自身生命經驗為出發，透過真摯動人的情感故事，娓娓道來創作背後的心路歷程，其內容觸及信仰、人性與情感等深刻層面，引領現場讀者深入思考生命中的轉折與成長，現場互動熱絡、氣氛溫馨感人，獲得與會讀者一致好評。(見圖)
主辦單位今(十七)日說明，該活動亦有「苓仔寮e台語課」學員熱情參與，力挺講座進行，並特別感謝周蘇宗老師慷慨捐贈台語課程教材與相關用書；台語課程透過不同台語作家的作品內容，並在台語班李映紅老師的引導下，學員得以於每週三上午及晚上，分別在苓雅圖書館及苓雅區田西里活動中心學習，體驗多元的台語閱讀意境與豐富的台語用詞。
高市圖苓雅分館代理主任王詩凱表示，感謝周蘇宗老師長期支持「苓仔寮e台語課」，提供豐富且實用的教材用書，使台語課程邁入第三年，並能持續穩定發展，同時也讓每一期學員在學習上擁有更多元的工具與資源；「苓仔寮e台語課」三年來亦培育出多位台語師資人員，投入校園教學及各圖書館說故事活動，讓「愛台語、愛閱讀」的理念，從教室逐步擴展至高雄各地。
高市圖苓雅分館以台語為特色館藏，並特別設置台語書籍專區，誠摯邀請熱愛台語與閱讀的民眾蒞臨苓雅分館，一同感受台語文化的深厚魅力。
