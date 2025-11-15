推廣嘉義"極品咖啡" 翁章梁親自站台:盼擴散度變高

嘉義縣 / 綜合報導

回到新聞現場。先問問大家，您喜歡喝咖啡，還是偏愛高山茶呢？現在有博覽會結合這兩項飲品，在台北市南港區掀起熱潮，嘉義縣政府也推廣自家「高山茶都」品牌，嘉義縣長翁章梁還親自北上站台，更強調由「大阿里山脈」所產出的咖啡和茶葉，是全國第一。

端杯湊鼻仔細品茗，小口小口啜飲，金黃的茶湯在齒頰留香，同樣透過「沖煮」來展現層次，手沖咖啡開啟感官之旅，細膩的水流，緩緩注入咖啡粉中，釋放咖啡豆的風味，花果香氣也撲鼻而來，這是在日本掀起話題的，「嘉義」精品咖啡，縣長翁章梁就連秤重的克數，都要精確要求。

廣告 廣告

嘉義縣長翁章梁：「秤重了以後啊大概乘以16，大概就是你的水的量。」隨著萃取時間增加，咖啡的香氣逐漸凝聚，「台灣國際咖啡展」，結合「國際茶業博覽會」，在台北南港熱鬧開幕，嘉義縣政府以雙品牌陣容，「高山茶都」跟「啡嚐嘉義」聯手登場，吸引滿滿人潮參觀。

嘉義縣長翁章梁說：「嘉義的咖啡經過很多比賽啊，已經證明是最好的咖啡，所以我們的阿里山我們的梅山，這整個大阿里山脈啊，都是非常好的咖啡跟茶的產地。」而提到嘉義，第一時間通常會想到阿里山茶，除了提升品牌高度，也期盼藉由展覽，放大在海外市場的能見度，更預告年底重頭戲，將集結阿里山產區職人，將最純粹的風味帶給更多愛好者。

嘉義縣長翁章梁說：「很多有名的品牌，那透過這樣的一個結合，能夠讓整個大家對東西的，擴散度跟接受度可以變高。」濃郁咖啡淡雅茶葉，在現代生活扮演重要角色，用一杯飲品的時間洗滌身心靈。

原始連結







更多華視新聞報導

翁章梁：颱風鳳凰直朝中南部而來 不能掉以輕心

嘉義縣首座全民運動館正式開幕 試營運至11月5日全館免費開放

翁章梁期望民雄航太園區加速開發 帶動無人機產業鏈

