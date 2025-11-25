推廣國旅觀光署拚了！觀光亮點狂推促銷優惠 遊台南可抽黃金及iPhone17

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

交通部觀光署全力推廣國旅，近期全台觀光亮點更紛紛推出超值促銷優惠，好康橫跨住宿、購物、餐飲、入園、體驗、社群活動等各類別。觀光署說明，本次優惠活動中，民眾不僅有機會將價值新臺幣16,000元的遊程帶回家，更有機會透過集章活動抽中黃金及最新iPhone 17手機。

井仔腳瓦盤鹽田配合「北門王爺藝饗節」辦理集章遊，集滿六宮印章可抽黃金及iPhone 17等好禮。（圖／觀光署）

觀光署表示，全台多處觀光亮點場域推出免費入園、體驗折扣及區域聯動優惠，期望吸引民眾在年末持續走訪各地景點、活絡地方產業。例如：國立自然科學博物館宣布，自115年起全年每週五下午2時至5時開放展示場免費參觀；國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區亦推出12月限定優惠，於每週五、六、日、一，宜蘭縣民持證即可免費入園並享多項好康。

在特色活動方面，阿里山林業暨鐵道園區祭出周邊6個鄉鎮消費滿499元即可參加抽獎，有機會獲得價值16,000元遊程；井仔腳瓦盤鹽田配合「北門王爺藝饗節」辦理集章遊，集滿六宮印章可抽黃金及iPhone 17等好禮。七美嶼則結合「2025冬遊澎湖優惠大放送」，提供500元消費券與刮刮樂活動，並開放免費參觀澎湖10大文化場館，及享有澎湖好行3條郵輪式免費搭乘。

觀光署也提到，全台觀光亮點亦規劃社群互動及體驗活動，讓旅客在遊程中獲得額外驚喜，包括：往二延平步道與台灣好行特色公車亭合影打卡可兌換限量咖啡掛耳包；龜山島打卡贈「再生鑰匙圈」；於陳景蘭洋樓出示打卡截圖可享咖啡折價；金酒公司經武酒窖購票即可獲贈精釀8度金門啤酒；金湖休閒農業區亦推出酒烤烏魚子及撈蝦體驗優惠。

觀光署表示，期盼透過多元優惠與地方串聯，讓旅客體驗更豐富的旅遊內容，歡迎民眾踴躍參與，探索觀光亮點的魅力；並提醒旅客，部分優惠設有截止日期或數量限制，請民眾透過各亮點提供的優惠網站或社群媒體確認，詳細優惠內容請參閱觀光點獎活動網站。

