推廣在地花生 虎尾農會推創意料理

虎尾農會履歷花生推廣記者會副縣長謝淑亞(中)、農業處副處長蔡耿宇(右一)、虎尾農會總幹事蔡武吉(右四)等與會一致推出虎霸王系列產品品牌。（記者劉春生攝）

▲虎尾農會履歷花生推廣記者會副縣長謝淑亞(中)、農業處副處長蔡耿宇(右一)、虎尾農會總幹事蔡武吉(右四)等與會一致推出虎霸王系列產品品牌。（記者劉春生攝）

為推廣國產履歷花生及其加工產品，虎尾鎮農會於十一月十八日上午在直銷部前舉辦「國產履歷花生加工產品行銷推廣記者會」，由虎尾鎮農會理事長林坤泉、常務監事陳炎榮、總幹事蔡武吉共同主持表示，為響應政府普發一萬元，虎尾鎮農會也優惠還到直銷部購買農產品一萬元即贈送一千元的購物券，兩萬元兩千元列推，請大家把握機會。

廣告 廣告

副縣長謝淑亞代表縣長張麗善住持表示，虎尾農會研發國產履歷花生加工產品行銷推廣以來獲得消費者的喜愛，品出優良獲得肯定，值得大家食用，現場多項以產銷履歷花生為原料製作的加工商品，並提供多樣化的品嚐試吃活動，展現虎尾在地花生產業的創新能量與品牌魅力。虎尾鎮為全台花生的重要產區之一，農會長期推動契作與產銷履歷制度，確保花生從栽種、採收到加工皆符合食品安全與品質標準。大家盛讚國產履歷花生加工產品值得食用。

虎尾鎮農會總幹事蔡武吉表示，近年來更持續研發多元加工產品，包括花生油、花生醬、花生零嘴與花生霜淇淋等，積極推動「從產地到餐桌」的食農理念，讓消費者能以更健康、更創新的方式認識國產花生。為了讓更多民眾親身體驗國產履歷花生的美味魅力，記者會活動現場特別準備了一百份花生霜淇淋，邀請來賓與鄉親共同品嚐，並同時提供現煮的熱咖啡，讓參與者能品嚐到新體驗「濃花生、暖咖啡」的完美結合，這樣的創新搭配不僅令人驚艷，更成功展現虎尾花生的多元應用與在地創意，整個活動現場瀰漫著香濃花生香與咖啡香氣，洋溢著滿滿幸福的氛圍。

農會持續以「品質、安心、創新」為核心，將在地優質花生透過加工技術與創意行銷推向更廣市場，此次推廣會不僅展現農會在食品研發上的突破，也象徵花生產業邁向品牌升級與多元發展的里程碑，同時感謝雲林縣政府長期輔導，協助產品在包裝、設計及通路上更加完善，讓虎尾花生品牌能在全國乃至國際市場持續發光。此外，農會將於十一月二十九日辦理一年一度的「虎尾拔花生季活動」，目前報名情況相當熱烈，每組報名費一千元，即可獲得四張餐券，現場還精心設計多項闖關與體驗活動，讓大小朋友都能親手拔花生、玩中學、樂中享，感受農村最真實的土地魅力與豐收喜悅，誠摯邀請各界朋友踴躍報名，一同走進花生田間，體驗「從產地到餐桌」的美味旅程，共度充滿笑聲與花生香氣的幸福假期！與會貴賓立委張嘉郡、立委丁學忠聯合服務處副主任林書玄、縣議長黃凱服務處主任黃鳳、議員黃美瑤、議員王鈺齊、議員陳乙辰秘書吳佳璋、虎尾鎮代表主席陳明聖、虎尾鎮代表代表丁鈺峮、虎尾鎮長林嘉弘指出表示他也喜愛虎尾農會產品花生堅果、有營養，值得大家來食用。

此次記者會的一大亮點，就是全新登場的「花生霜淇淋×咖啡」完美組合，這項創新靈感，正是延續農會參與「台灣咖啡節」活動時的熱烈回響，除了精選優質豆種外，也提供國產在地咖啡豆選擇，為整體風味增添一絲台灣獨有的香氣與溫潤口感，獲得各界鄉親及來訪民眾一致好評。

這樣的組合不僅香氣交融、層次分明，更是令人驚艷的新口味，決定延續這股熱潮推出這款「花生霜淇淋配咖啡」的新產品，讓更多人能在日常中品嚐到花生與咖啡交織出的幸福滋味，霜淇淋原料以本會契作農民栽種的履歷花生研磨製成，搭配中華民國農會所生產高品質鮮乳，採用低添加無人工香料天然配方，完整保留花生的濃郁香氣與奶香的滑順口感，再結合現萃咖啡的醇厚香氣，兩者相得益彰口感層次豐富，帶來「一口花生香、一抹咖啡韻」全新感受，成為現場最受矚目的創新亮點。