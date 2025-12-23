推廣在地農特產 新竹縣竹北市推出伴手禮

（中央社記者郭宣彣新竹縣23日電）新竹縣竹北市公所今天說，為推廣在地農產，推出竹北伴手禮，今年以堅果、咖啡、黑豆麵等農特產打造「超越禮盒」，透過設計加值與消費串聯，行銷竹北農產與特色。

竹北市公所今天舉辦「竹北伴手禮」宣傳活動，以推廣竹北在地特色產業，竹北市長鄭朝方、竹北市民代表會主席林啟賢、竹北農會總幹事馮濬傑等人出席。

鄭朝方致詞表示，今年伴手禮以垂直型且撞色的「超越禮盒」呈現，象徵竹北的高樓與多元、包容，集結農產、食品、生活用品等，盼透過設計放大品牌識別，而禮盒內有黑豆麵、川味香麻醬、原味堅果、香皂等。

設計師聶永真說，「超越禮盒」的設計核心不在於包裝美化，而是建立一致的視覺系統，協助品牌說好在地故事。

馮濬傑告訴中央社記者，此次伴手禮推出竹北市農會的黑豆相關產品，有黑豆麵與黑豆珍饌穀物飲，盼讓更多民眾品嚐竹北在地好味道。

竹北市公所表示，今天至115年1月23日於竹北市合法店家消費並取發票，累積滿新台幣3000元，上網登錄後加價800元，即可兌換「超越禮盒」與800元商家等值贈品券，每人限兌換1次。（編輯：李錫璋）1141223