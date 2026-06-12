推廣在地農產與友善耕作 蘆竹區優質綠竹筍評鑑展現農業成果

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為推廣蘆竹區優質綠竹筍產業、提升在地農產品品牌形象，桃園市蘆竹區公所12日舉辦「115年度蘆竹區優質綠竹筍評鑑活動」，邀集在地筍農參與競賽，透過專業且客觀的評比機制，選出品質優異的綠竹筍，展現蘆竹農業發展成果與農民精湛的栽培技術，最終由農友徐誠佑奪得「甜筍王」，陳麗美、陳春分別贏得冠、亞軍殊榮。

蘆竹區因擁有適宜的氣候與土壤環境，所生產的綠竹筍向來以肉質細嫩、口感清甜爽脆聞名，深受市場及消費者青睞。今年評鑑採取嚴謹標準，評分項目包括「外觀及色澤」占50％、「柔嫩度」占25％及「甜度」占25％，兼顧外觀品質與實際風味表現。



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115年蘆竹區竹筍評鑑揭曉，農友陳麗美贏得冠軍殊榮。





評審中，外觀及色澤由農業部桃園區農業改良場兩位研究員擔任評審，依照專業標準進行評比；柔嫩度及甜度則透過專業儀器檢測，以科學數據作為評分依據，確保整體評選過程公平、公正且具公信力，從外觀到口感層層把關，選出最具代表性的優質綠竹筍。

蘆竹區長李岳壇表示，透過每年舉辦綠竹筍評鑑活動，不僅鼓勵農友持續精進栽培技術與品質管理，更希望讓更多民眾認識蘆竹優質農產品，進一步帶動地方農業行銷及產業發展。近年來，不少農友積極導入安全農業及友善耕作理念，讓蘆竹綠竹筍品質更加穩定，也逐步建立良好的市場口碑。

115年蘆竹區竹筍評鑑揭曉，農友陳春贏得亞軍殊榮。





除了評鑑作業外，活動現場也安排得獎綠竹筍展示及交流活動，提供農友分享栽培經驗與技術交流的平台，促進彼此觀摩學習，共同提升產業競爭力。蘆竹區公所也邀請民眾把握產季，踴躍支持在地農產品，品嚐最新鮮、最甘甜的蘆竹綠竹筍。

蘆竹區公所表示，未來將持續結合農會及農民團體推廣優質農產品品牌，協助拓展多元行銷通路，提升農產品市場競爭力，持續打造蘆竹成為桃園重要的優質農業產區，讓更多消費者看見在地農業的優良品質與價值。

蘆竹區公所主秘曹爾利致詞。

115年蘆竹區竹筍評鑑活動。

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