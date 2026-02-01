推廣學童口腔保健觀念 AI助開發跨領域創新教材

〔記者楊綿傑／台北報導〕國教署推動「學生及幼童口腔保健計畫」，今年持續辦理「愛牙護齒」到校服務，而因應AI發展，今年教師研習課程特別納入生成式AI工具，引導教師運用AI技術，開發跨領域教案與創新教材，也透過入校諮詢服務、親職講座等，向師生及家長推廣相關概念。

「學生及幼童口腔保健計畫」由高雄醫學大學結合學術專業與校園實務經驗，邀集專家學者進入校園，協助強化口腔健康教育，將口腔保健議題融入相關課程，藉此提升教學效能與學生學習參與度，進而提升整體校園健康促進成效。

國教署指出，口腔健康為整體健康的重要基礎，而學齡前後正是建立健康行為與生活習慣的關鍵期，若能在學生及幼童階段即培養正確潔牙方式、適當使用含氟牙膏，並建立減少含糖飲食攝取之健康飲食觀念，將有助於降低齲齒及其他口腔疾病之發生風險，對其未來整體健康發展產生長遠正向影響。透過「到校服務」模式，將口腔保健教育系統性導入校園日常學習環境，協助學校落實健康促進工作，提升師生對口腔健康議題之重視。

115年計有48所學校提出申請「愛牙護齒」到校服務，共計篩選出10所學校進行入校服務，提供口腔保健推廣諮詢評估，並預計辦理10場教師研習及10場親職講座，將有350位教職員工及250位家長參與。希望透過多元對象之教育推廣，凝聚校園與家庭的合作共識，深化推動成效。

國教署表示，透過醫大「愛牙護齒」到校服務，成功結合專業學術能量與教育現場需求，不僅能協助學校系統性推動口腔健康教育，更有效縮短不同地區及學校健康資源差距。未來將持續精進「學生及幼童口腔保健計畫」之推動策略與執行模式，鼓勵更多學校參與，逐步建構友善且永續的校園健康環境。

