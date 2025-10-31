推廣客家傳統音樂文化 《硬頸之聲》新書發表

▲硬頸之聲－關西祖傳隴西八音團 彭宏男詮釋譜新書發表。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】為推廣客家傳統音樂文化，新竹縣政府與文化部文化資產局共同補助關西祖傳隴西八音團出版《硬頸之聲－關西祖傳隴西八音團 彭宏男詮釋譜》，書中收錄多首重要的客家八音吹場樂和絃索調樂曲，以及此團所特有、絃索調【大開門】，今(31日)於陽明交通大學客家文化學院忠孝堂舉辦新書發表會。

新竹縣長楊文科表示，客家八音是縣內珍貴的文化資產，也是客家精神的象徵。此次出版不僅是音樂技藝的再現，更展現了世代相承的文化韌性，縣府將持續支持傳統藝術的保存與推廣，讓客家音樂之聲代代相傳，延續不絕。

文化局長朱淑敏指出，本書以新竹縣無形文化資產保存團體「關西祖傳隴西八音團」為核心，由第八代傳人-彭宏男團長整理祖傳骨譜並書寫詮釋譜，完整呈現客家八音的傳統與創新。

書中收錄25首經典曲目，包含【上管大開門】、【五管大開門】、【大團圓】、【壹串蓮】、【將軍令】、【鐵斷橋】、【零包茶】等，以工尺譜保留傳統音樂精髓，並輔以樂譜概念解說，讓讀者與音樂學習者能更貼近八音文化的精神。

文化局說明，關西祖傳隴西八音團源自清代廣東陸豐，遷臺後世代以八音為業，至今傳至第八代。出身八音世家的彭宏男，五歲便能自拉自唱北管唱曲，被譽為「關西五歲神童」，嗩吶造詣高超、音色清亮、詮釋細膩，並精通二絃、胖胡、烏嘟空等樂器，是當代客家八音的重要代表樂師。

《硬頸之聲》書名象徵客家人堅毅不屈的精神，也代表音樂世家薪火相傳的韌性。本次發表會現場除播放珍貴歷史錄音，也邀請彭宏男與劉延芳博士分享出版理念，壓軸演出【大團圓】象徵傳承與延續，讓現場賓客一同走進八音的世界，感受客家音樂的厚度與生命力。