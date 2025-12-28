推廣客家文化卻口誤 賴清德將鍾理和《原鄉人》說成《異鄉人》

12月28日是全國客家日，賴清德總統出席公開活動致詞時表示，選在這天表揚對客家文化具卓越貢獻的各界人士別具意義。他引述鍾肇政名言「沒有客家話就沒有客家人」，強調語言是文化的根、族群的力量，也是民族的重要基礎，政府將持續擔負傳承臺灣本土語言及文化的責任。然而賴總統向現場來賓推薦鍾理和的作品《原鄉人》時，卻口誤說成《異鄉人》。

賴清德出席「2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮」，談及客家文化推廣，賴總統特別向現場來賓推薦鍾理和的作品，但將書名《原鄉人》誤說成《異鄉人》。他表示這部作品深刻探討客家認同議題，已被拍成電影，內容精彩動人。

賴總統透露自己因喜愛此書，曾親自前往鍾理和紀念館參訪，對作家的生命故事深感敬佩與感動，鼓勵大家人手一本閱讀。

致詞最後，賴總統特別呼籲立法院儘速通過中央政府總預算。他強調，如行政院卓榮泰院長所言，唯有預算到位，所有客家政策在推動時才不會有任何阻礙，這些都是中央與地方共同努力的成果，不只是客家的進步，更是臺灣多元文化向前邁進的重要證明。

