推廣幼兒園安全教育 教育部動畫培養自保能力

記者黃朝琴／臺北報導

為推廣幼兒園安全教育，教育部與靖娟基金會攜手共製教材、動畫及操作手冊，分成交通、水域、防墜3大重點，刊登於全國教保資訊網，供教保服務人員參考運用，用淺顯易懂的動畫，教導孩童安全過馬路、不要亂衝，培養基本的自保能力。

教育部今（10）日表示，交通安全是家長最關注的議題之一，這份教材鼓勵幼兒園設計情境，教導幼童安全守則，例如不要在馬路上奔跑、亂衝，外出時要牽大人的手並走在內側，穿越道路要停、看、聽等。

廣告 廣告

教材中也提供各種教具圖例，例如用3公尺地墊畫出斑馬線、馬路、人行道，模擬過馬路的道路情境；用不同顏色的彩色紙卡，讓幼兒放入中間挖有圓形的黑色長方板，學習辨識紅綠燈顏色。

防墜安全方面，教材呈現家中、校園與戶外可能遇到的高低落差環境，教導幼兒辨識和留意危險。例如上下樓梯要扶好扶手、踩穩踏階；搭乘公車、捷運等大眾運輸工具，要避免倚靠車門，上下車要留意間隙等。

教育部表示，安全教育讓孩子們養成良好的行為習慣，家長也可參考相關教材，落實在日常生活之中，為孩子鋪設一條安全成長之路。

教育部與靖娟基金會攜手，共製幼兒安全教育參考教材操作手冊。（教育部提供）

幼兒安全教育系列動畫 「交通安全篇」。（教育部提供）

幼兒安全教育系列動畫「水域安全」篇。（教育部提供）

幼兒安全教育系列動畫「防墜安全」篇。（教育部提供）