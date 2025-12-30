推廣桃園城市魅力！觀光導覽大使專班報名開跑 培訓200名在地導遊

桃園市觀光發展基金會即日起開放報名「桃園市觀光導覽大使培訓專班」，以「故事力×敘事力」投入在地觀光推展，開設「桃園老城區」、「中壢舊城區」、「新住民專班」三大專班，邀請16歲以上的國人及新住民朋友們加入培訓行列，以嶄新多元族群視角，讓大家看見不一樣的桃園風情。200位桃園觀光導覽大使，將引領遊客深入桃園，用五感體驗精彩的桃園觀光旅遊樂趣。

桃園市觀光發展基金會執行長陳靜芳表示，桃園市擁有多元且豐富的觀光資源，從老城街區、文化信仰、自然山林景觀到移民歷史脈絡，各具特色，具備發展深度旅遊與體驗型觀光的高度潛力。隨著觀光產業逐漸邁向精緻化與體驗導向的新趨勢，透過觀光導覽大使的專業說明、並深入淺出地詮釋情境式在地文化，讓遊客深入桃園的城市記憶與生活風景。

此次導覽人員培訓課程，結合導覽基礎知識、服務禮儀、情境式故事詮釋技巧，並實際走入在地商圈、特色店家、文創空間、老屋建築，以及豐沛大自然環境等。透過實地踏查與案例分享，培養學員將「地方故事」轉化為「可被感受的旅遊體驗」，讓遊客看見不一樣的桃園。

此次培訓特別規劃三大專班主軸，「桃園老城區專班」、「中壢舊城區專班」、「新住民專班」。課程內容涵蓋多元面向，包含「城市的前世今生」、「廟宇信仰與民俗指引」、「老屋建築欣賞」、「Open說故事技巧」、「老城區巷弄新創意」、「在地美味指引」、「商圈老闆帶路實務分享」，以及「戶外導覽與上下山安全照護」等主題，從城市到山林，從文化到實務，全方位培育具備專業素養與地方溫度的觀光導覽人才。

桃園市觀光發展基金會副執行長陳信守表示，除了「桃園老城區專班」、「中壢舊城區專班」外，值得一提的是，此次特別開設「桃園老城區新住民專班」。將培訓30位來自越南、印尼、菲律賓等在地新住民朋友，透過嶄新的多元族群視角，融入異國生活文化特色，奠定東南亞國際旅客造訪桃園深度旅遊的基石。

桃園市觀光發展基金會期望透過此次觀光導覽大使培訓計畫，建立桃園在地導覽人才網絡，深化導覽品質，串聯商圈、文化、自然景觀與觀光資源，為桃園打造兼具深度與溫度永續發展城市旅遊新樣貌。

