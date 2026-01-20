推廣水保防災與農村共學 農村水保署臺東分署獲社會教育貢獻獎

農村水保署臺東分署獲社會教育貢獻團體獎

教育部公布114年社會教育貢獻獎名單，農業部農村發展及水土保持署臺東分署因長期深耕農村社區，推動水土保持與防災共學成果豐碩，榮獲團體獎肯定，該獎項表彰臺東分署將專業的水保知識轉化為生活化的教育，為地方社會教育與環境永續帶來實質影響力。

農村水保署臺東分署指出，臺東地區地形多樣且坡地密集，長期面臨颱風與地震等自然災害威脅，分署除了執行專業的硬體工程，更致力將防災理念融入日常生活，深入校園、部落及社區，強化在地民眾的自主防災能力。

近年來，分署更運用族語宣導、互動教具及實作體驗，讓原本生硬的知識變得淺顯易懂，成功將農村轉化為充滿活力的學習場域，並積極結合友善農業、綠色照顧與青年培力，促進不同世代間的共學與參與，深獲地方肯定。

農村水保署臺東分署表示，未來將持續推動跨領域合作，結合創新教育方式與在地文化特色，攜手社區打造更具韌性的農村環境，落實守護山林與生活環境的使命。