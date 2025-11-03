推廣淨零綠生活 呂忠奇獲全國模範環教志工

呂忠奇於旅館業者教育訓練中分享綠色旅宿的實務經驗

（圖／環保局提供）

記者林怡孜∕台南報導

台南有許多默默耕耘的環境守護者，而其中一位，是呂忠奇，他長年推廣環境教育，近日榮獲環境部「全國模範環境教育志工」表揚。

呂忠奇投入環境教育已近十年。他最初因參與淨灘，親眼看見海岸被廢棄物汙染的景象而觸動，他從活動志工開始，進而考取環境教育人員證照，在環保局指導與陪伴下，甚至獲選為環境部「淨零綠生活推廣種子講師」，正式走上推廣者的角色。

呂忠奇不僅走進現場，更懂得善用數位時代的力量。他結合工作與生活經驗，將環境教育製作成簡短易懂的圖文與影片，透過社群平台持續分享。這種「隨時隨地都能接觸的環保教育」，讓議題不再高深，也不只停留在課堂，而變成可以融入生活的具體行動。例如，他會分享「如何用一樣的袋子重複使用十次以上」、「外食族如何減少一次性飲料杯」、「通勤時如何換一種方式讓生活更永續」等，只要一個步驟、可做到，就更容易成為習慣。

市長黃偉哲表示，台南邁向永續城市的核心力量，來自像呂忠奇這樣長期奉獻的市民志工，他們把環保變成生活，把教育變成溫度。黃偉哲也向所有環境志工致謝，感謝他們用行動告訴城市：永續不是口號，而是每一天的選擇。