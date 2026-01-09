推廣澎湖上元乞龜活動 澎湖縣文化局推出元宵集章摸彩

龜龜.jpg

澎湖縣政府文化局為推廣「澎湖上元乞龜」，將於元宵佳節期間推出「2026超級龜龜－玩澎湖．元宵集章摸彩」活動。本次活動規模再擴大，串聯馬公市、湖西鄉、白沙鄉、西嶼鄉共36間廟宇舉辦集章活動，民眾只要集滿7個不同廟宇印章，即可參與大獎摸彩及兌換限量紀念品。文化局陳鈺雲局長表示，「澎湖上元乞龜」已正式登錄為縣內無形文化資產，不僅象徵傳統信仰的傳承，更是極具潛力的觀光品牌。

「2026超級龜龜－玩澎湖．元宵集章摸彩」活動辦法：

1、集章冊領取：2月1日起開放領取。可至澎湖生活博物館、澎湖開拓館、澎湖縣圖書館、澎湖海洋地質公園中心及澎湖機場旅遊服務中心索取。1人限領取4冊，冊數有限請酌量索取。

※請配合各單位開放時間索取。

2、集章活動：3月3日-5日，共3天。需集滿7間不同廟宇戳章才能參與大獎摸彩及兌換限量紀念品。

3、摸彩聯投擲：3月4日-5日9：00至20：00，共2天。請投擲於澎湖縣圖書館2樓摸彩箱。

4、紀念品兌換：3月4日-5日，共2天。限量3,000份紀念品，兌換方式後續另行公告於澎湖縣政府文化局官網及FB粉絲專頁。

5、摸彩直播：3月6日12：00於澎湖縣政府FB粉絲專頁直播摸彩。

6、摸彩中獎兌獎：自公告日起自3月31日止，8：00-12：00、13：30-17：30，於澎湖縣政府文化局總務辦公室兌獎（澎湖海洋資源館對面），週六、日及國定假日不開放。