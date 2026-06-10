推廣航空城與植感桃園經驗 張善政11日率團訪東南亞3國拚市政外交

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

桃園市長張善政(右)宣布11日率領市府團隊與桃園青農，展開為期6天5夜的東南亞市政考察。(記者李容萍攝)

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長張善政今(10)日主持市政會議宣布，為強化國際交流並推廣桃園市政成果，明起率領市府團隊與桃園青農展開為期6天5夜的東南亞市政考察，橫跨泰國、新加坡及馬來西亞3國，將於「第10屆世界城市高峰會」發表演講，並針對農業發展、智慧城市與產業合作深度交流。

張善政說，出訪首站將前往泰國曼谷，市府近年積極推動「植感桃園」，市府1樓川堂也設置質感桃園的小展區，曼谷在都市綠化與生態建築領域享譽國際，泰國更是全球重要的農業大國，舉辦的國際植物展在農業科技與商業交易上極具指標性，市府安排8位在綠色植物培養上有成績的桃園青農隨團，期望透過實地觀摩與實務交流，將泰國的智慧農業商機與都市綠化經驗帶回桃園落地生根。

廣告 廣告

張善政提到，第2站轉赴新加坡參加「第10屆世界城市高峰會」，今年他榮幸受邀發表演講，屆時將向近百位國際城市首長及產官學專家，分享桃園航空城的開發經驗，他將聚焦於大規模開發下的水資源智慧治理與保育，並順勢介紹桃園在安置住宅中所推廣的首批「可負擔住宅」，讓台灣的城市治理實力被世界看見。

最後一站前往馬來西亞「伊斯干達特區」考察，該特區位於新加坡對岸，結合馬國廣大土地與星國人才優勢，吸引國際矚目，是東南亞近年發展最快速的智慧科技亮點區域，考量桃園市正穩健推進航空城、龍科三期等國家級計畫，市府期盼了解當地在招商引資與產業聚落規劃的經驗，並尋求與桃園3年前開始推動的智慧製造、智慧產業學院的互補與合作機會。

面對近期台灣各地豪大雨頻傳，張善政強調，水務局等相關單位上週便已全面展開防汛整備，包括預排空滯洪池、備妥抽水設備與沙包等物資，並啟動應變留守機制，出訪期間他也會隨時與秘書長溫代欣、水務局長劉振宇等人保持密切聯繫，絕不讓防汛應變出現空窗期，確保市民能安心度過汛期。

桃園市政府1樓的植感桃園植生牆。(記者李容萍攝)

桃園市政府1樓的植感桃園植生牆。(記者李容萍攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

獲美方「破格接待」？鄭麗文曬1照 結果只是......

公務員提案「廢除國旅卡」 倡議改全額發放「不休假加班費」

民眾問總預算何時過？ 葉元之竟回嗆「人綠腦殘」引爆眾怒！

台中暴雨狂下！盧秀燕臉書曬訪歐第一站 底下留言超嗆

