推廣茂谷柑挺農民 楊瓊瓔當最強的後盾：力拚老農津貼調升至1.5萬

立法院在今（16日）充滿了濃濃的橘香！國民黨立委楊瓊瓔與立法院長韓國瑜、立委張嘉郡等人，一起為「雲林好禮揪柑心」雲林縣農產推廣記者會。楊表示，其實台中和雲林都是茂谷柑的重要產地，今日活動更串起了跨縣市挺農民的心，除了推廣農產，為了給農民長輩更好的保障，她的立場堅定，與黨團目標一致，也就是要全力力拚老農津貼調升至1.5萬元！

楊瓊瓔今上午在臉書分享，茂谷柑皮薄多汁、酸甜回甘的滋味，不只象徵 「大吉大利」，更串起了跨縣市挺農民的心，身為農家子弟的她最清楚，手中這顆甜美的果實，背後是農民長輩們「看天吃飯」、揮汗如雨的辛酸，推廣農產是為了幫大家拚經濟，但面對現在物價飛漲，肥料、農藥變貴，連便當都漲價，她認為挺農民，不能只靠行銷，更要給長輩最實在的退休依靠！

廣告 廣告

楊瓊瓔續指，雖然現行老農津貼已調整為8110元，但坦白說，這只能勉強追上通膨，為了給農民長輩更好的保障，她的立場堅定，與黨團目標一致，也就是全力力拚老農津貼調升至「1.5萬元」。

楊瓊瓔說道，務農一輩子，替台灣顧飽肚子，老了當然要由政府來顧好日子，1.5萬不是喊價，而是符合現在生活成本的「基本保障」，這是對農業貢獻應有的尊重。她也承諾，不管是把台中的好水果推向國際，還是在立法院爭取修法，都會做農民最強的後盾，買好果、過好年，更要拚一個安心的好生活。

【看原文連結】