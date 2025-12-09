推廣虎尾毛巾 劉建國再牽線長照等機構優先採用

（中央社記者姜宜菁雲林縣9日電）民進黨立委劉建國去年促成日本飯店與SPA業者訂購虎尾毛巾，日前再媒合長照、護理、安養以及運動四大領域機構，簽訂MOU，建議業者優先採用虎尾毛巾，以行動支持產業。

雲林縣毛巾產業科技發展協會今天舉辦記者會，預告「2025雲林巾彩耕地藝術節-巾彩大地秀」，將於13、14日在虎尾同心公園登場。

劉建國表示，虎尾毛巾特色具親膚性、安全、品質佳，去年促成的日本飯店與SPA業者訂購虎尾毛巾，日前再媒合台灣長期照顧發展協會全國聯合會、台灣護理之家協會、台灣老人福利機構協會及知名健身業者簽署合作備忘錄，建議未來可優先採用國產毛巾，提升照護品質，也支持地方產業永續。

雲林縣毛巾產業科技發展協會理事長巫金周說，全台國產毛巾產值超過新台幣20億元，但近年受到東南亞國家毛巾製品低價傾銷影響，目前國產毛巾占全台市場約5成5，其餘多為進口毛巾，因此雲林毛巾業者積極轉型，以高單價、少量客製化等方式提供消費者更多選擇。

巫金周指出，日本飯店、SPA業者年採購虎尾毛巾逾3萬條，今年與長照協會簽署MOU，全台約1600家安養、長照機構有機會優先使用虎尾毛巾。

毛巾產業科技發展協會說明指出，今年雲林巾彩耕地藝術節有6大主軸活動，包括健走、市集、毛巾DIY、氣墊遊戲區等，另外有FOCASA馬戲團、親子小舞台音樂表演，同時設有裝置藝術區，以入口意象、毛巾進化展與觀秀帳篷構築沉浸式節慶動線，邀請民眾一同用行動支持虎尾毛巾產業。（編輯：李淑華）1141209