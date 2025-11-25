推廣路名外交 新街道很洋味

道路是地方文化的基石，命名是個大學問。

（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕綜合報導

台南市新闢道路很洋味，有東洋有西洋，藉道路做外交，不過卻也難免被質疑那天不友好了，是否要再次更名，應該避免「割路」予外人，且路名應有在地文化的故事，比較是長遠之道。南科管理局也曾針對道路命名提供看法，但未被認可，因此南科三期的道路出現貝濟耶路、羅茲路，在地居民認為，有在地味應該比較妥當。

近年來台南各區不少新闢道路，市政府特別用道路名做友好外交，今年已核定南區有「青森路」、「弘前路」及「那珂街」，歸仁區則有「富良野街」，安南區有「托倫斯街」、「怡中二街」、「原佃五街」及「水戶街」、「慶州街」、「京都街」、「本庄街」，七股區有「約納瓦路」、「紐奧良路」，官田區有「秋田街」等，各區新闢道路很具東洋味，居民也反問是否各國也為以台南為道路名。

廣告 廣告

至於新市區新的產業發展園區內的道路更是東洋味十足，有金澤路、宇佐街、別府街和延岡路等，全是日本名。對此，在地居民指出，被日本統治半世紀了，雖如今與日本友好沒錯，但不一定要用路名來親日，那天與日本不友好了，還要改名牌號碼就大工程了。此外，南科三期基地的計畫道路命名，南科管理局曾提出建議，即以在地的堤塘港來取路名，包括南北向的堤塘南路，東西向的堤塘二路、堤塘三路和五路，遇四跳過，如此到國內外廠商來到南科也可以了解堤塘港的在地故事。

不過對於南科管理局路名的建議並未被採納，最後市府核定為「羅茲路」、「豐洲路」、「山形路」、及「貝濟耶路」，理由是為配合台南市政府推動的「友誼城市政策」。對此，南科再提建議，既然是要道路外交，是否可以用園區進駐外國廠商主要國家來命名，包括美國、荷蘭、英國、德國等，以深化南科國際鏈結。