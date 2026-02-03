推廣農業文化！彰化秀水鄉農會辦番茄評鑑表彰優秀農民

推廣農業文化！彰化秀水鄉農會，盛大舉辦小番茄評鑑頒獎暨農民節大會，表彰優秀農民。（圖：李河錫攝）

彰化秀水鄉農會盛大舉辦「115年度彰化縣第9屆優質小果番茄評鑑」頒獎典禮、同時慶祝「農民節」，表揚27名優秀農民；縣府在新年度將積極推展「智慧農業補助與青農學堂」，希望透過最新科技與農機具，提昇農業產值，吸引更多青年返鄉，化解農村老化危機。

2月4日是國定農民節，彰化秀水鄉農會，為表揚眾多優秀農民、推廣在地農產業文化，提前在3日盛大舉辦「115年度彰化縣第9屆健康優質設施小果番茄評鑑頒獎典禮暨慶祝農民節」大會，邀請縣長王惠美前往頒獎、恭賀16名得獎果農，以及榮獲團體獎的15個農會；並同步表揚27名優良農事小組長、協助農業推廣教育、畜牧產銷業務、推廣飼料、農事、四健業務以及家政推廣等有功人員；王惠美縣長感謝農友們用心栽培，讓彰化的小果番茄名揚全台，一上市常被搶購一空，也恭喜所有獲得表揚的優秀農民，都是農業界的菁英與榜樣，長期為彰化與台灣農業貢獻心力，值得大家推崇與肯定。

主辦單位秀水鄉農會總幹事吳明信表示，連續9年受理縣府委託主辦全縣小果番茄評鑑，一年比一年盛大，今年共有55名頂尖農友角逐，希望透過競賽交流與精進課程，讓農民種植技術及番茄品質都能整體共伴提升；而今年度秀水鄉農民表現特別出色，一舉包辦冠、亞軍，以及團體賽冠軍；信用部營運也表現亮眼，是全縣數一數二的優質農會，總存款額度高達138億元、放款為109億元，穩健獲利將成為協助政府推動農業發展的強大後盾。

王惠美縣長也強調，縣府農業處在新年度將積極推展「智慧農業補助與青農學堂」，希望透過最新科技與農機具，提昇農業產值，吸引更多青年返鄉，化解農村普遍老化與缺工的危機；縣府農業處長郭至善也表示，縣府長期重視並推動「一鄉鎮一特色」，協助各鄉鎮發展特質，展現地方風華；秀水鄉長期推廣「小果番茄」有成，正是地方特色的盡情展現，將持續與各地農會攜手合作，共同迎來屬於各鄉鎮市的榮耀時刻。（李河錫報導）