推廣農療食育 南投社大教師王如玉獲社會教育貢獻獎

王如玉帶領學員了解茶葉傳統焙製過程。(記者張協昇攝)

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣貓羅溪社區大學教師王如玉，長年深耕有機農業與食農教育，策劃堆肥箱、可食地景等行動，更創辦教育農場，結合藝術與健康推廣農療食育，獲得今年度教育部社會教育貢獻獎。

王如玉是中興大學生物產業管理暨經營研究所碩士，今年剛從農業試驗所退休，自2012年起受聘於雲林科技大學、東海大學、中興大學等大專院校擔任專業講師，並於南投縣貓羅溪、台中市屯區等社區大學推動友善農業與永續教育課程，涵蓋有機耕作、農業設施、農療應用、堆肥製作及食農素養等，累積超過35門課程，培育學員人次逾千。

因應農村高齡化與人才斷層，王如玉還創立「珏如教育農場」，無償提供作為農業教育場域，支持多所大學及農會進行食農教育與青農培訓，也無償協助中高齡轉業者，培養農業第二專長，扶持身障者等弱勢參與農業實作，展現農業教育的公共價值，落實社會性農業理念。

王如玉並積極推動農療行動，結合藝術、健康照護與環境教育設計創新課程，如綠照服務、醜蔬果推廣，同時與通路企業合作推動食育行動，協助在地農產走向國際，參與碳移除技術應用。

「一畝田也能翻轉人生!」王如玉說，農療是園藝治療的一部分，具有促進身心健康效益，推廣社會性農業，則除了扶助就業困難的弱勢族群，也是在解決農業缺工問題，未來將持續推廣，讓大家無論是在農業生產、農業教育及農業療癒都能有實務操作場域，並達到培養農業人才目的。

南投縣貓羅溪社區大學教師王如玉，長年深耕有機農業，並參與碳移除技術應用，獲得今年度教育部社會教育貢獻獎。(記者張協昇攝)

