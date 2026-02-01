推廣防災影片 總統籲平時為災害做好準備

為推廣防災避難須知，賴清德總統與副總統蕭美琴31日在臉書、Threads等社群平台分享以「爭取三天，爭取更多時間」為主題的影片，並呼籲民眾透過「準備防災避難包」、「建立自己與家庭的防災計劃」、「參加緊急救護課程」3項具體行動，為各種突如其來的災害預先做好準備，讓自己及家人更安全。

總統發文表示，平安不能只靠運氣，颱風、地震這些不速之客，總在日常突然出現，平時多一點準備，災害發生時，就能少一分慌亂、多一分把握；而為什麼要強調「爭取三天」？因為災害發生第一時間，消防與醫療人力會優先投入搶救生命，在外部救援與物資到位之前，「三天」就是關鍵的72小時，若事前有準備，除了穩住生活步調，也能照顧身邊的人。

總統另邀請民眾參加緊急救護課程，或加入防災士行列，將這份準備與力量傳得更遠，讓社會更有韌性。

蕭副總統發文表示，當災難來臨時，真正能保護我們的是平時是否做好準備，所以除準備防災包、學會基本救護知識外，也為自己和家人建立一套清楚的防災計畫，包括災害來時如何應變、如何聯絡彼此、需要哪些基本物資，平時多想一步，關鍵時刻就能更安心。

副總統邀請大家多多分享這3支防災影片，將守護的力量持續擴散，讓社會更具韌性，台灣更安全。