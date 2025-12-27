推廣雲林在地鰻魚產業 漁業署、雲林縣府新竹巨城行銷





推廣雲林在地鰻魚產業，農業部漁業署攜手雲林縣政府，27日與在地鰻魚養殖團體於新竹遠東巨城購物中心由知名主廚盧俊斌親自進行料理示範，運用新竹特色水潤餅與貢丸入菜，巧妙結合鰻魚風味，呈現「蕃茄莎莎蒲燒鰻魚Q餅」及「蒲燒鰻魚松露貢丸燉飯」兩道創意佳餚，展現國產鰻魚從家常餐桌到創新料理的多元應用潛力。

雲林縣長張麗善表示，鰻魚富含優質蛋白質、Omega-3脂肪酸及維生素A、B群等多元營養，是全年齡、四季皆宜的健康食材，也是雲林重要的代表性水產品。縣府多年來配合漁業署政策，持續推動國產鰻魚內銷與品牌形塑，透過多元料理開發、食魚教育推廣及跨通路合作，讓國產鰻魚從產地穩定走向消費市場，成為民眾日常飲食中安心又美味的選擇。此次選擇新竹遠東巨城購物中心辦理推廣活動，正是希望藉由北部大型百貨商場的人潮優勢，提升雲林鰻魚的市場能見度，促進產業穩定發展。

遠東巨城購物中心總經理羅仕清表示，巨城長期致力於打造結合購物、生活與文化交流的城市平台，很榮幸能與雲林縣政府合作，將優質國產農漁產品引進北部消費市場。透過農產市集展售、主廚料理示範與限量試吃等多元形式，讓消費者在輕鬆逛街的同時，更深入認識國產鰻魚的品質與特色，創造消費者與產地之間的雙向交流，未來也將持續支持臺灣在地農漁業推廣，讓更多優質產品被看見、被選擇。

雲林縣政府農業處處長魏勝德表示，雲林縣口湖鄉為全國最重要的鰻魚產區，產量長年居全臺之冠。近年鰻苗捕獲量穩定，帶動整體供應量充足，使國產鰻魚價格相較往年更為親民，正是國內消費者品嚐臺灣優質鰻魚的最佳時機。為進一步協助產業穩定產銷結構與產業競爭力，縣府農業處將持續結合食農教育、節令行銷與跨域合作，積極推動國產鰻魚內銷推廣，讓民眾能以合理價格，安心享用來源透明、品質優良的臺灣鰻魚。

27至28日一連兩天將於Big City 遠東巨城購物中心1F噴水池廣場，併同辦理雲林良品巨城百貨快閃市集活動，現場有限時限量鰻魚料理提供試吃品嚐，還有來自雲林肉品市場雲饗豬系列肉品與年菜商品、雲林古坑農會的咖啡系列產品、農聯福利中心的各式雲林好物、老吳佬花生糖及各式花生糖點心、敏志畜牧場雞蛋與蛋品禮盒、第二鰻蝦合作社國產蒲燒鰻與白燒鰻、西螺農會米食與米製伴手禮，以及光合菌教育發展協會推出的酸菜、辣椒醬與特色農特產品。



