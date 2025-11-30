推廣雲林香蕉、高麗菜 張麗善邀民眾國道嚐鮮

為推廣當令國產香蕉與高麗菜，雲林縣府在國道1號西螺服務區南站舉辦記者會／翻攝照片





為推廣當令國產香蕉與高麗菜，雲林縣政府日前在國道1號西螺服務區南站舉辦「雲林蕉出健康力 當季蔬果好活力」農產推廣記者會，縣長張麗善偕同農業處長魏勝德、交通部高速公路局中區養護工程分局副分局長蘇英豪、縣議員李明哲、雲林縣農會總幹事陳志揚、新東陽股份有限公司副總經理梁誌賢、協理陳桂鳳、農聯福利中心執行長吳瑞忠及多位農會、合作社、產銷班代表，一同向民眾推薦當季最鮮甜的雲林蔬果。

張麗善指出，雲林香蕉種植面積約700公頃，目前正是主要產季，冬季香蕉品質穩定、口感香甜，富含膳食纖維與鉀，有助消化與維持代謝；此外，雲林也是高麗菜最主要產地，每年種植面積超過1,700公頃，高麗菜素有菜王稱號，深受一般大眾喜愛，更富含維生素C、K與多種抗氧化物質，有「顧胃菜」之稱，目前正是品嘗高麗菜和香蕉的好時機。

廣告 廣告

張麗善表示，縣府在高速公路局及新東陽的大力支持下，在西螺服務區舉辦促銷活動，把產地蔬果帶進國道樞紐，縮短食物里程，以優惠價格回饋民眾，包括高麗菜買一送一、香蕉超值促銷等，讓大家以最實惠的價格品嘗在地新鮮好味道，歡迎旅客把雲林優質農產帶回家，用實際行動支持在地農民。

農業處長魏勝德補充，雲林高麗菜逐漸進入生產高峰，而冬天正是品嚐高麗菜的最佳季節，今天特別選在南來北往人潮最密集的西螺服務區，把雲林最新鮮的蔬果-高麗菜及香蕉推薦給大家，誠摯邀請大家到西螺服務區選購，支持雲林在地農產品。

高速公路局中區養護工程分局副分局長蘇英豪表示，雲林是台灣的重要糧倉，農產品種類多元，希望透過今日活動協助農民推廣、促銷在地好物，同時讓南來北往的用路人在用餐之外，也能順道採買具地方特色的質農產品。

更多新聞推薦

● 2025嘉義雙潭馬拉松菁英賽 13國選手齊跑