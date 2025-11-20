推廣食農教育和在地文化 教育局舉辦舉辦城鄉小食神食農教育交流

推廣食農教育和在地文化，教育局舉辦舉辦城鄉小食神食農教育交流會活動。（教育局提供）

記者林雪娟／台南報導

「來點Tainan Vibe！」，推廣食農教育與在地文化，教育局二十日於立人國小舉辦城鄉小食神食農教育交流會活動，跳脫傳統食農教育框架，讓台南偏鄉與市區學校學生，在大飯店主廚指導下，交流溪北（山、海線）與溪南（府城核心）特色小吃，展現「台南味」。

全市二十三所食農教育承辦學校齊聚一堂，透過美食饗宴與交流活動，嗅出山海城的好滋味。教育局表示，台南美味來自土地，更來自下一代對家鄉認同，活動除是美食交流，更讓孩子動手實作，讓食農教育走近生活，體驗「台南味」，以台南為榮、以家鄉為傲。

在主廚指導下，精選七道菜色，結合台南在地特色小吃、節氣料理、惜食精神，搭配學生實作，讓品嘗美食之際，也深入了解食材來源與在地農業、飲食文化。如春捲，是台灣人清明時節常見美食，選用台灣溯源豬肉絲及豐富蔬菜，可口美味，保證零廚餘。

立人國小校長王全興表示，菜單設計結合台南特色小吃，以零廚餘、食安為第一考量，兼具容易讓孩子發揮的食農教育。美食包括山之味「官田麻油菱角米糕」、海之鮮「紅燒土魠魚羹」、府之巧「台南蝦捲」、城之味「關廟鳳梨苦瓜雞」、共創之作「春捲」、共甘之作「修安扁擔豆花」及共同記憶「冰百香果綠」，每一道都展現台南豐富的農產特色與飲食魅力，並由學生手繪設計菜卡。

台南市也首創「食農遊學地圖」，帶領親師生深入台南二十一個行政區，認識四季豐富農產，並將台南在地好味直接上桌，實踐「從產地到餐桌」的食農教育精神。