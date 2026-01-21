推廣高齡安駕教育 蔣萬安擬訂專業講師培訓機制

（中央社記者陳昱婷台北21日電）台北市65歲以上人口占比達24%，台北市長蔣萬安今天說，長者交通安全是重要課題，必須建立完整教育策略，指示局處彙整事故影像作為教案素材，並規劃專業講師培養機制。

台北市政府今天進行道路交通安全會報，考量造成長者死傷的交通事故件數日益增加，且多數以機車作為主要運具，安排淡江大學運輸管理學系教授陳菀蕙在會中分享高齡者機車安全教育經驗。

陳菀蕙說，根據全國資料分析，在事故中的高齡機車騎士，超過8成有肇事原因，包含變換車道不當、未依規定讓車或左轉彎、違反號誌管制等，代表應該可以透過了解長者疑惑、以教育增加知能來提升安全及降低事故率。

她舉例，在一處雙向共4個車道的路口，機車應該兩段式左轉還是直接左轉。蔣萬安立即回答「兩段式」，陳菀蕙則笑說，分辨方法是看有無兩段式左轉標誌，因此蔣萬安「就是3/4第一時間答錯的長輩」。

陳菀蕙強調，交通安全教育是改善道安的最根本方法，除了透過簡報說明、指引圖卡外，實作型的方式也深受長輩喜愛，例如現有實際上路練習的駕訓班，或學界自行開發的機車駕駛模擬器。

蔣萬安聽取報告後表示，台北市已進入超高齡社會，且65歲以上長輩只會越來越多，一定要有完整且系統性的教育及宣導策略，才能確保交通環境安全。

蔣萬安裁示，請警察局交通警察大隊彙整交通事故影像及素材，提供相關局處作為教案參考，並請交通局規劃培養專業講師機制，深入區公所、活動中心、樂齡學院等長者常活動場域，以提升長者參加講習及課程意願。（編輯：林恕暉）1150121