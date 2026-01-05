推廣「Fitness @ Sea」海上健身體驗 麗星郵輪與UNDER ARMOUR強強聯手

麗星郵輪攜手Under Armour推出「Fitness @ Sea」海上健身體驗，將於一月十九至廿三日期間在【領航星號】郵輪為旅客帶來充滿趣味與活力的健身郵輪之旅；訓練、航行、放鬆，一次盡享！(見圖)

主辦單位今(五)日說明，加入麗星郵輪聯乘Under Armour，於一月十九至廿三日從巴生港出發，登上【領航星號】參與「Fitness @ Sea」海上健身體驗，這趟特別的四晚往返航程從巴生港出發，前往普吉島及新加坡，帶來全新的郵輪體驗，將運動、健康與海上探險完美融合；專為希望在度假期間保持活力的旅客而設，「Fitness @ Sea」海上健身體驗邀請旅客體驗「非凡訓練方式，非凡郵輪之旅」。

作為這次獨家合作，Under Armour將安排其認證教練登船，在整個航程中精心策劃一系列充滿活力的健身活動，旅客可參與多種運動課程，包括動物流（Animal Flow）、靜謐普拉提（Serenity Pilates）以及Beast獸式訓練等，這些課程均經過精心設計，完美融入郵輪體驗，讓每一位參與者在海上旅程中盡享動感與健康。

「Fitness @ Sea」海上健身體驗開放予所有乘客免費參與，可於登船時現場辦理報名。完成整個課程的旅客將獲贈Under Armour禮品，數量有限，先到先得。

麗星夢總裁吳明發先生表示「Fitness @ Sea」海上健身體驗展現了郵輪度假正不斷超越傳統假期的全新可能性，透過與全球知名運動品牌Under Armour的合作，我們為旅客打造全新體驗，讓他們在海上保持活力、煥發能量的同時，仍能盡享郵輪上的一切樂趣，這一切都在一個無縫銜接的體驗中實現。

Under Armour馬來西亞商務總監林惠伶指出，Under Armour的核心理念是，卓越表現是一種心態，而非場所，品牌存在的意義在於突破界限，挑戰傳統，激勵人們以不同的方式訓練，更有目標地運動，並在健身房、戶外或日常生活中充分發揮自身潛力。我們與麗星郵輪的合作正是這種理念的體現，為旅客們展示了在海上訓練、放鬆身心和體驗健身的全新方式。我們期待馬來西亞的健身愛好者們加入我們的航程。

除了健身活動外，旅客還可享受麗星郵輪標誌性的全方位假期體驗，包括在特定餐廳免費用餐，包括備有清真認證美食專區的麗都餐廳；免費暢玩豐富的娛樂與休閒活動，欣賞國際水準的表演等，所有這一切均包含在無憂無慮的一站式郵輪配套中。