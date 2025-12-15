推拿師關燈鎖門！新北人妻看診遭性侵 尪在外焦急苦等

新北市一名女子在推拿時遭到推拿師性侵。示意圖／翻攝自Pixabay

傻眼！新北市一名已婚女子前往中醫診所看診，接受自費精油推拿療程，過程中馮姓推拿師竟假借減肥推拿名義，無視女子反抗性侵女子，由於女子遲遲未回家，老公便前往診所查看，此時女子才趁機逃出報警。法院最終判馮男4年6個月徒刑，並須與診所連帶賠償女子35萬元及丈夫10萬元，全案可上訴。

判決書指出，新北市一名已婚女子2023年2月16日到新北某中醫診所接受自費精油推拿療程，馮姓推拿師竟假借進行減肥精油推拿的名義，關燈鎖門無視女子口頭拒絕、用手推拒抵抗，在解開女子內衣後，以生殖器、手指侵犯女子。事發當下女子因遲遲未返家，老公因此察覺異狀，就前去診所查看，同時不斷撥打女的手機，馮男聽聞門外的腳步聲、電話聲，就停止強制性交，女子才趁機逃離推拿室並到派出所報案。

法院指出，馮男跟女子並不熟識，兩人僅是第二次療程，女子平時跟老公感情親密，因此沒有誣陷馮男的理由。再加上女子從推拿室走出來時神情緊張、全身顫抖，且在案件發生後女子的情緒相當不穩定，有自我傷害的想法，還需要服用身心科藥物，與常見的性侵被害人創傷反應相符，認為女子指控應屬事實，至於馮男辯稱「你情我願」的說法，則不採信。

另外，關於診所是否需要附帶連帶責任，診所主張馮男是外包的服務人員，跟診所沒有雇傭關係。但法院查明，診所跟推拿師有排班、分潤制度，足以構成雇傭關係，因此需要連帶賠償，法院最終判馮男4年6個月徒刑，診所須與馮男連帶賠償婦人35萬元、丈夫10萬元，可上訴。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



